ChatGPT utilisera désormais les données du moteur de recherche Bing AI de Microsoft

Microsoft a annoncé mardi que OpenAI utilise les données du moteur de recherche Bing pour aider à améliorer son chatbot ChatGPT. L’intégration des données Bing permet au chatbot de fournir des informations en temps réel aux utilisateurs, mais au début, vous devrez payer une prime mensuelle pour que ChatGPT Plus l’utilise.

L’accord permet à ChatGPT d’ancrer ses réponses aux données de recherche Bing à partir de sites Web à jour, a déclaré Yusuf Mehdi, responsable marketing de Microsoft pour les produits de consommation, dans une interview.

« Ils parviennent à ancrer les réponses. Cela améliorera la pertinence. Cela rendra également les réponses plus opportunes », a déclaré Mehdi. « La deuxième chose est qu’ils peuvent désormais utiliser des citations, donc lorsqu’ils ont des réponses, ils peuvent pointer vers des liens où les gens veulent en savoir plus. »

La société a présenté le mariage de Bing et ChatGPT lors de la conférence de l’entreprise. Conférence des développeurs Microsoft Buildtenue mardi à Seattle.

Ce n’est pas tout à fait nouveau. En mars, les membres de l’abonnement ChatGPT Plus ont pu utiliser un « modèle expérimental » qui exploitait Bing pour naviguer sur Internet pour obtenir des informations plus à jour que celles disponibles auparavant, bien que ce changement n’ait pas été divulgué à l’époque.. ChatGPT Plus a été créé plus tôt cette année et coûte aux abonnés 20 $ par mois.

Les membres de ChatGPT Plus seront les seuls à obtenir la nouvelle version du chatbot infusée par Bing – dans un premier temps. Mais Microsoft a déclaré que cela viendrait éventuellement aux utilisateurs de la version gratuite du chatbot. À l’heure actuelle, cette version n’extrait que les données d’avant septembre 2021. Les utilisateurs du produit gratuit devront activer un plugin pour amener Bing sur ChatGPT.

Microsoft avait déjà intégré l’IA dans son moteur de recherche Bing et son navigateur Web Edge.

Microsoft a également annoncé qu’il avait commencé à créer une interface de chat IA directement dans Windows, son produit logiciel le plus important. La société commencera à tester l’outil, appelé Windows Copilot, en juin. Il effectuera des tâches telles que résumer des documents, suggérer de la musique, offrir une assistance technique pour votre PC et répondre aux questions que vous pourriez poser à un moteur de recherche ou à un chatbot IA.

