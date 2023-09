ChatGPT saigne toujours les utilisateurs

ChatGPT explosion dans la popularité a peut-être été de courte durée car le nombre de visites sur le site Web diminue éd pour le troisième mois consécutif, selon les données publiées jeudi par Similarweb. ChatGPT d’OpenAI a décollé en novembre de l’année dernière, dépassant les 100 millions d’utilisateurs mais a commencé son déclin en mars, passant de 8,7 minutes passées par les utilisateurs sur le site à sept minutes d’ici août.

Pourquoi tout le monde poursuit-il les sociétés d’IA ? | Technologie du futur

En juin et juillet le nombre d’actifs utilisateurs sur ChatGPT abandonné de près de 10% chaque mois mais a commencé à se stabiliser un peu en août , ce qui amène les experts à penser que les étudiants partant en vacances d’été ont contribué à cette baisse. Site Web similaire signalé que les utilisateurs de ChatGPT ont chuté de 3 % à l’échelle mondiale en août, mais que les visites de sites Web aux États-Unis ont légèrement augmenté 0,4%.

« Une théorie expliquant pourquoi le trafic Web de ChatGPT a chuté au cours de l’été est que l’école était fermée, ce qui pourrait expliquer pourquoi la tendance du trafic s’est stabilisée en août alors que les écoliers américains étaient de retour en classe en plus grand nombre vers la fin du mois », a déclaré le rapport. dit le rapport.

ChatGPT est principalement utilisé par des personnes d’âge universitaire, a documenté Similarweb dans son Rapport d’aoûtaffirmant qu’ils représentent plus d’un quart des adultes utilisant l’outil d’IA.

« Les étudiants qui recherchent de l’aide aux devoirs semblent faire partie de l’histoire », a déclaré David F. Carr, responsable principal des analyses chez Similarweb. Reuters. Il poursuit : « Le pourcentage de jeunes utilisateurs du site a chuté au cours de l’été et commence maintenant à rebondir. »

Premier cycle et cycles supérieurs les étudiants utilisent de plus en plus ChatGPTselon une enquête distincte menée par Intelligent.com. L’enquête a interrogé 1 223 étudiants ; 30 % ont déclaré avoir utilisé ChatGPT pour leurs travaux scolaires au cours de l’année scolaire 2022-2023.

Bien que le groupe interrogé soit petit, les enseignants ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’une majorité de leurs élèves utilisent ChatGPT dans une certaine mesure et ont mis en œuvre un logiciel dans la classe pour détecter si un devoir a été terminé à l’aide de l’IA. D’autres écoles sont même allées jusqu’à ajouter des lignes directrices au processus de candidature, notamment la faculté de droit de l’Université du Michigan. en disant que « les candidats ne doivent pas utiliser ChatGPT ou d’autres outils d’intelligence artificielle dans le cadre de leur processus de rédaction ».

Quand OpenAI est sorti l’outil ChatGPT, il est rapidement devenu l’un des les applications à la croissance la plus rapide de l’histoire. Un des facteurs contribuant à son déclin pourrait être le fait qu’il devenant de plus en plus imprécis. Recherche menée par l’Université de Stanford et l’UC Berkeley a révélé qu’en mars, GPT-4 pourrait identifier les nombres premiers avec une précision de 97,6 %. T il La même étude réalisée en juin a révélé que sa précision avait chuté à un niveau incroyablement bas de 2,4 %.

Les chercheurs ont noté que davantage d’études devaient être menées, mais ont écrit : « Le comportement du « même » [large language model] le service peut changer considérablement dans un laps de temps relativement court.

Il y a aussi le fait qu’OpenAI est confronté presque quotidiennement à une concurrence accrue dans le domaine des chatbots. Juste hier, Anthropic a introduit un niveau payant pour son chatbot Claude au même prix de 20 $/mois que ChatGPT.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.