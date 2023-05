ChatGPT Rival Google Bard intègre des images dans les réponses, les images AI seront bientôt disponibles

Google Bard, le moteur d’intelligence artificielle générative du géant de la recherche qui concurrence ChatGPT d’OpenAI et Bing AI de Microsoft, a intégré des images dans les requêtes, a annoncé mardi la société dans un article de blog.

Maintenant quand tu posez des questions à Bard, il affichera des images trouvées en ligne pour vous aider à mieux comprendre grâce aux visuels. Ce sont des images qui existent déjà en ligne et ne sont pas des images générées par l’IA, comme celles faites par Dall-E 2, À mi-parcours, Adobe Firefly et Bing AI. Mais Google travaille à intégrer la génération d’images dans Bard.

« Nous intégrerons également Adobe Firefly dans Bard afin que vous puissiez transformer facilement et rapidement vos propres idées créatives en images de haute qualité », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué.

Dans Bard, vous pouvez également demander directement des images. De plus, Bard affichera la source de l’image. Cela peut être pratique lorsque vous souhaitez rechercher des sites incontournables, par exemple, à la Nouvelle-Orléans ou que vous planifiez un voyage en voiture et que vous souhaitez visiter des destinations pittoresques. Dans les semaines à venir, vous pourrez également utiliser Google Lens pour demander à Bard des images associées.

Depuis le lancement à la fin de l’année dernière de ChatGPT, un chatbot IA qui pourrait à peu près répondre à n’importe quelle question avec une nouvelle réponse, Google a amélioré son jeu d’IA. Plus tôt cette année, il a introduit Bard, tout comme Microsoft a annoncé l’intégration de ChatGPT dans Bing Search.

Plus tôt ce mois-ci à E/S Google, sa conférence annuelle des développeurs, Google a concentré une partie importante du discours d’ouverture sur l’IA, les présentateurs ayant prononcé le terme plus de 140 fois au cours de la présentation de deux heures. Parallèlement aux annonces matérielles telles que le téléphone Pixel Fold, Google a ouvert Bard au public et a présenté une version expérimentale de la recherche avec IA intégrée.

Si Google intègre pleinement l’IA dans la recherche, cela changera l’expérience de recherche d’informations en ligne pour des milliards de personnes, mais cela pourrait également nécessiter de repenser l’économie Internet plus large axée sur la publicité. Après Google I/O, l’entreprise a vu son bond des actions de 4,1 % suggérant la confiance des investisseurs.

