ChatGPT réussit l'examen de licence médicale aux États-Unis, selon Elon Musk...

Depuis que le chatbot d’intelligence artificielle (IA) ChatGPT a fait ses débuts en novembre, il a été le sujet brûlant de toutes les conversations sur Internet pour sa maîtrise du bavardage. Les gens ont demandé différentes choses à ChatGPT de manière ludique et légère pour tester les capacités et la puissance du chatbot. L’outil a également passé récemment des examens importants, notamment l’examen de licence médicale aux États-Unis, un examen de la Wharton Business School pour le test final du cours de gestion des opérations du programme MBA et quatre examens de droit constitutionnel de la faculté de droit de l’Université du Minnesota.

Maintenant, réagissant à la réussite de ChatGPT à l’examen américain de licence médicale, le PDG de Twitter, Elon Musk, a plongé dans le chatbot d’intelligence artificielle. M. Musk a répondu à un tweet, qui informait sur les capacités du chatbot, et a déclaré : “Je suis sûr que tout ira bien.”

je suis sure que tout ira bien – Elon Musk (@elonmusk) 29 janvier 2023

Notamment, la société de recherche en intelligence artificielle Open AI, dans laquelle Elon Musk et Microsoft ont investi des capitaux, a créé le chatbot ChatGPT. Quiconque utilise le site Web de l’outil AI peut poser une question au chatbot sur n’importe quel sujet et obtenir une réponse rapide et détaillée sous forme de paragraphe.

Au cours des dernières semaines, ChatGPT a démontré de quoi il est capable. L’outil a écrit des essais instantanés et complexes, rédigé des argumentaires marketing, produit des poèmes et des blagues et même rédigé un discours pour un membre du Congrès aux États-Unis. Cependant, on craint également que l’IA ne prenne en charge certains emplois humains.

Mais dans l’une de ses dernières réalisations, l’outil d’IA a même réussi les examens de licence médicale aux États-Unis. Selon ABC Nouvelles, dans une étude pré-imprimée, les chercheurs ont exploré les limites supérieures des capacités du chatbot. Ils ont déclaré que ChatGPT avait obtenu plus de 50 % dans l’un des tests standardisés les plus difficiles : l’examen de licence médicale aux États-Unis (USMLE).

Pour tester la capacité du programme, les chercheurs lui ont fait asseoir une version simulée et abrégée de l’USMLE, qui est requise pour tout médecin afin d’obtenir une licence pour pratiquer la médecine aux États-Unis. Les chercheurs ont transmis les questions des examens précédents à l’outil d’IA et ont obtenu les réponses, allant des réponses écrites ouvertes aux choix multiples, notées indépendamment par deux médecins arbitres. Ils se sont également assurés que les réponses à ces questions ne figuraient pas déjà dans l’ensemble de données accessible par le chatbot lors de sa formation.

L’équipe a noté que même si ChatGPT n’avait pas encore vu les réponses, il atteignait ou approchait le seuil de réussite des examens sans aucune formation ou renforcement spécialisé. L’outil a reçu plus de 50% à tous les examens et s’est approché du seuil de réussite USMLE d’environ 60%. “Par conséquent, ChatGPT est maintenant confortablement dans la plage de dépassement”, conclut le document.