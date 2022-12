ChatGPT : Qu’est-ce que le chatbot d’OpenAI et à quoi sert-il ?

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les technologies émergentes continue de progresser rapidement. OpenAI, basé à San Francisco, a rendu sa dernière création, le chatbot ChatGPT, disponible pour des tests publics gratuits le 30 novembre. Un chatbot est une application logicielle conçue pour imiter une conversation humaine basée sur les invites de l’utilisateur.

Moins d’une semaine après le dévoilement de ChatGPT, plus d’un million d’utilisateurs avaient tenté de faire parler l’outil, selon Sam Altman, co-fondateur et PDG d’OpenAI.

QUI POSSÈDE OPENAI ET ELON MUSK EST-IL IMPLIQUÉ ?

OpenAI, une société de recherche et développement, a été fondée en tant qu’organisation à but non lucratif en 2015 par l’investisseur de la Silicon Valley Sam Altman et le milliardaire Elon Musk et a attiré des financements de plusieurs autres, dont le capital-risqueur Peter Thiel. En 2019, le groupe a créé une entité à but lucratif liée pour recevoir des investissements extérieurs.

Musk, qui reste englouti dans sa refonte de la société de réseautage social Twitter, a quitté le conseil d’administration d’OpenAI en 2018, mais a donné son avis sur le phénomène viral, le qualifiant de “bien effrayant”.

Musk a ensuite tweeté qu’il suspendait l’accès d’OpenAI à la base de données de Twitter après avoir appris que l’entreprise l’utilisait pour “former” l’outil.

COMMENT FONCTIONNE OPENAI

OpenAI déclare que son modèle ChatGPT, formé à l’aide d’une technique d’apprentissage automatique appelée Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), peut simuler un dialogue, répondre à des questions de suivi, admettre des erreurs, contester des prémisses incorrectes et rejeter des demandes inappropriées.

Le développement initial impliquait des formateurs d’IA humains fournissant au modèle des conversations dans lesquelles ils jouaient des deux côtés – l’utilisateur et un assistant d’IA. La version du bot disponible pour les tests publics tente de comprendre les questions posées par les utilisateurs et répond avec des réponses approfondies ressemblant à du texte écrit par l’homme dans un format conversationnel.

À QUOI PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ ?

Un outil comme ChatGPT pourrait être utilisé dans des applications du monde réel telles que le marketing numérique, la création de contenu en ligne, répondre aux questions du service client ou, comme certains utilisateurs l’ont trouvé, même pour aider à déboguer le code.

Le bot peut répondre à un large éventail de questions tout en imitant les styles de parole humains.

EST-CE PROBLÉMATIQUE ?

Comme pour de nombreuses innovations basées sur l’IA, ChatGPT ne va pas sans inquiétude. OpenAI a reconnu la tendance de l’outil à répondre par des “réponses plausibles mais incorrectes ou absurdes”, un problème qu’il considère comme difficile à résoudre.

La technologie de l’IA peut également perpétuer des préjugés sociétaux comme ceux concernant la race, le sexe et la culture. Les géants de la technologie, dont Google et Amazon.com d’Alphabet Inc, ont précédemment reconnu que certains de leurs projets qui expérimentaient l’IA étaient “éthiquement risqués” et avaient des limites. Dans plusieurs entreprises, les humains ont dû intervenir et réparer les ravages de l’IA.

Malgré ces inquiétudes, la recherche en IA reste attractive. Les investissements en capital-risque dans les sociétés de développement et d’exploitation de l’IA ont augmenté l’année dernière pour atteindre près de 13 milliards de dollars, et 6 milliards de dollars ont été versés jusqu’en octobre de cette année, selon les données de PitchBook, une société de Seattle qui suit les financements.



Reportage de Siddharth K à Bengaluru; Montage par Lisa Shumaker