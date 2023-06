ChatGPT prononce un sermon dans une église allemande bondée et dit aux fidèles de ne pas craindre la mort

Des centaines de personnes ont assisté à un service religieux protestant vendredi en Allemagne généré presque entièrement par l’intelligence artificielle, avec un sermon présenté par le chatbot AI ChatGPT.

Le chatbot, qui s’est présenté comme un homme noir avec une barbe au-dessus de l’autel de l’église Saint-Paul à Fürth, en Bavière, a dit à la congrégation bondée de ne pas craindre la mort, selon l’Associated Press.

« Chers amis, c’est un honneur pour moi de me tenir ici et de vous prêcher en tant que première intelligence artificielle à la convention des protestants de cette année en Allemagne », a déclaré l’avatar de l’IA.

Le service, auquel ont assisté plus de 300 personnes, a duré 40 minutes et comportait des prières et de la musique en plus du sermon. Le théologien et philosophe de l’Université de Vienne Jonas Simmerlein, 29 ans, a utilisé ChatGPT pour organiser l’événement, a rapporté l’AP.

« J’ai conçu ce service – mais en fait je l’ai plutôt accompagné, car je dirais qu’environ 98% vient de la machine », a déclaré Simmerlein à l’AP.

Le service faisait partie du Deutscher Evangelischer Kirchentag, un événement biennal populaire qui se déroule à Nuremberg et à proximité de Fürth et attire des dizaines de milliers de chrétiens. Les questions abordées lors de l’événement de cette année, qui dure du mercredi au dimanche, incluent le changement climatique, la guerre en Ukraine et l’IA.

« Le moment est venu » est le thème du rassemblement de cette année, ce qui, selon Simmerlein, était l’une des phrases qu’il a données à ChatGPT lorsqu’il a demandé au chatbot d’écrire le sermon.

« J’ai dit à l’intelligence artificielle ‘Nous sommes au congrès de l’église, vous êtes un prédicateur… à quoi ressemblerait un service religieux?' », a déclaré Simmerlein, qui a également demandé au chatbot de mettre en œuvre des psaumes, des prières et une bénédiction finale dans le sermon.

Simmerlein a déclaré que ChatGPT a fini par fournir « un service religieux assez solide ».

Le sermon du chatbot se serait concentré sur le fait de laisser le passé derrière soi, de prêter attention au présent, de ne pas avoir peur de la mort et de maintenir la foi en Jésus-Christ.

Quatre avatars IA différents se sont relayés pour diriger le service et auraient parfois fait rire pour leur livraison monotone et impassible.

« Il n’y avait ni cœur ni âme », a déclaré Heiderose Schmidt, 54 ans, à l’AP du service. « Les avatars ne montraient aucune émotion, n’avaient aucun langage corporel et parlaient si vite et de façon monotone qu’il m’était très difficile de me concentrer sur ce qu’ils disaient. »

« Mais peut-être que c’est différent pour la jeune génération qui a grandi avec tout cela », a-t-elle ajouté.

Simmerlein a noté qu’aucune interaction humaine n’a pu avoir lieu entre le chatbot et la congrégation.

« Le pasteur est dans la congrégation, elle vit avec eux, elle enterre les gens, elle les connaît depuis le début », a déclaré Simmerlein. « L’intelligence artificielle ne peut pas faire cela. Elle ne connaît pas la congrégation. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.