ChatGPT produit un essai de 2000 mots en 20 minutes, les résultats sont presque passables

La remarquable capacité de ChatGPT à fournir des réponses précises de manière humaine en a fait un nouveau favori parmi les utilisateurs. Ses prouesses, certaines croyances, pourraient même menacer Google. Pourtant, le géant de la technologie n’est pas le seul à s’inquiéter. Les enseignants aussi ont diverses préoccupations. Avec la capacité de ChatGPT à répondre à n’importe quelle question et à supprimer le plagiat beaucoup plus efficacement, il est maintenant plus facile que jamais pour les étudiants de tricher sur leurs devoirs. Revue de littérature? Essai? Calcul? Le chatbot avancé peut tout faire en un temps record. Cela pourrait-il vraiment aider quelqu’un à réussir l’université avec distinction? Un jeune a décidé de le découvrir.

Pieter Snepvangers, écrivain pour la publication d’information basée au Royaume-Uni The Tab, a demandé à un conférencier de le laisser passer son évaluation de politique sociale de dernière année. Pieter écrivait un essai en utilisant chatGPT et voyait s’il pouvait obtenir une note autour du seuil de 60 à 70 %.

Il devait écrire un essai de 2000 mots. Sa mission était de puiser dans la littérature politique sur les diverses formes d’action individuelle et collective et d’utiliser ces informations pour évaluer ce que l’on peut faire face à l’urgence climatique.

Pieter s’est mis au travail. Alors que chatGPT a produit des réponses à ses invites en quelques minutes, voire quelques secondes, il n’a pas toujours respecté le nombre de mots. La qualité n’était pas non plus excellente. Ensuite, Pieter a posé des questions pointues. Les réponses sont devenues meilleures.

En l’espace de 20 minutes, y compris quelques modifications de sa part, il a pu utiliser ChatGPT pour produire un essai censé démontrer 12 semaines d’apprentissage. Puis la pièce rapidement assemblée partit pour le conférencier.

Les commentaires qu’il a reçus en premier étaient assez durs. “Fondamentalement, cet essai n’est pas référencé”, a déclaré le conférencier. “Il est très général. Il n’entre pas dans les détails de quoi que ce soit. Ce n’est pas très théorique ou conceptuellement avancé.”

Lorsque Pieter a posé la question brûlante de savoir s’il était évident qu’une IA reliait l’essai, le conférencier a dit : “Je ne pense pas que cela aurait été très clair.” Il a simplement pensé que c’était un peu “louche”. Il a même dit qu’il aurait pu être convaincu qu’il avait été écrit par un étudiant “paresseux”.

Du point de vue du contenu, l’essai n’était en fait pas le pire. Si seulement Pieter avait ajouté quelques références plausibles dans le texte en plus de la bibliographie, cet article serait noté 53. Ce n’est pas le meilleur en ce qui concerne les notes. Mais cela permettrait sûrement à un étudiant de passer un examen – et en moins d’un tiers d’heure.

