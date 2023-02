Insider a demandé à ChatGPT d’OpenAI de déterminer si le dollar américain ou le yuan chinois seraient la devise dominante dans le monde à l’avenir.

Le chatbot a affirmé qu’un système “multipolaire” était probable, au lieu d’un système dominé par une ou deux devises.

ChatGPT a également noté la hausse de l’euro et du yuan dans le commerce international.

Le dollar américain a été la principale monnaie pour le commerce international et les réserves de change mondiales, mais un ensemble plus large de devises pourrait jouer un rôle de premier plan à l’avenir.

C’est selon ChatGPT, le populaire chatbot d’intelligence artificielle créé par OpenAI. En réponse à une question de savoir si le dollar américain ou le yuan chinois seraient dominants à l’avenir, ChatGPT a refusé de choisir entre les deux.

Les deux devises ont leurs avantages et leurs inconvénients, et il est possible qu’aucune des deux ne soit au sommet à l’avenir, a-t-il déclaré, indiquant un ensemble de devises plus diversifié.

“Le dollar américain a été la monnaie internationale dominante pendant une grande partie du siècle dernier, et il reste largement utilisé et accepté comme réserve de valeur, moyen d’échange et unité de compte”, a déclaré ChatGPT. “Son utilisation généralisée, en particulier dans le commerce international, confère au dollar américain une influence significative sur la scène mondiale. Cependant, ces dernières années, des efforts ont été déployés pour réduire la domination du dollar et accroître l’utilisation d’autres devises, telles que l’euro et le yuan, dans les transactions internationales.”

Quant au yuan, la Chine a progressivement accru son rôle dans l’économie mondiale ces dernières années, devenant plus largement utilisée dans le commerce et les investissements internationaux, a-t-il ajouté.

Pékin a également cherché à internationaliser le yuan, également connu sous le nom de renminbi, et à en faire une alternative plus attrayante au dollar américain.

“En conclusion, il est incertain de prédire quelle monnaie sera dominante à l’avenir, mais il est probable que le monde verra un changement vers un système monétaire plus multipolaire, dans lequel plusieurs monnaies jouent un rôle important, plutôt qu’une seule monnaie dominante”, a-t-il ajouté. ChatGPT prédit.

La réponse est remarquable dans la mesure où la base de connaissances de ChatGPT ne s’étend que jusqu’à la fin de 2021, ce qui signifie que l’éloignement du dollar américain de l’année dernière n’a pas été pris en compte dans sa prédiction.

En 2022, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont gelé les réserves de change de la Russie et l’ont expulsée du système financier SWIFT en réponse à la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

Depuis, tente d’éroder la domination du dollar ont émergé, y compris la Russie et la Chine ouvrant des pourparlers l’année dernière pour développer un nouvelle monnaie de réserve avec d’autres pays BRICS ainsi qu’un effort de la Russie et de l’Iran pour créer un crypto-monnaie adossée à l’or.

La Chine presse également les pays du Moyen-Orient de conclure des accords pétroliers en yuan au lieu du dollar, et les analystes ont déclaré que le la montée d’un soi-disant petroyuan va prendre de l’ampleur. Et Bloomberg a rapporté au cours de la semaine dernière ce grand Les raffineurs indiens délaissent le dollar américain pour acheter du brut russe.

Pendant ce temps, la prédiction de devise de ChatGPT contraste avec celle de l’économiste “Dr. Doom” Nouriel Roubini, qui a écrit dans le Financial Times récemment qu’un système monétaire bipolaire émergera dominée par le dollar et le yuan.