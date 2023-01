ChatGPT pourrait-il faire mon travail ?

Jusqu’à présent, les salles de rédaction ont suivi deux approches très différentes pour intégrer le nouvel outil d’IA le plus en vogue, ChatGPT, dans leur travail. Le site d’actualités techniques CNET a secrètement commencé à utiliser ChatGPT pour écrire des articles entiers, seulement pour que l’expérience parte en fumée. Il a finalement dû publier des corrections au milieu d’accusations de plagiat. Buzzfeed, en revanche, a adopté une approche plus prudente et mesurée. Ses dirigeants veulent utiliser ChatGPT pour générer des réponses à des quiz, guidés par des journalistes qui créent les sujets et les questions.

Vous pouvez résumer ces histoires à une question fondamentale à laquelle de nombreuses industries sont désormais confrontées : quel degré de contrôle devrions-nous donner à un système d’IA ? CNET a trop donné et s’est retrouvé dans un gâchis embarrassant, alors que l’approche plus prudente (et transparente) de Buzzfeed consistant à utiliser ChatGPT comme outil de productivité a été généralement bien accueillie et a fait grimper le cours de son action.

Mais voici le sale secret du journalisme : une quantité étonnamment importante pourrait être automatisée, explique Charlie Beckett, professeur à la London School of Economics qui dirige un programme appelé JournalismAI. Les journalistes réutilisent régulièrement les textes des agences de presse et volent des idées d’articles et de sources à des concurrents. Il est parfaitement logique que les salles de rédaction explorent comment les nouvelles technologies pourraient les aider à rendre ces processus plus efficaces.

“L’idée que le journalisme est ce parterre fleuri d’originalité et de créativité est une pure bêtise”, déclare Beckett. (Aie!)

Ce n’est pas forcément une mauvaise chose si nous pouvons sous-traiter certaines des parties ennuyeuses et répétitives du journalisme à l’IA. En fait, cela pourrait libérer les journalistes pour qu’ils puissent faire un travail plus créatif et plus important.

Un bon Exemple J’ai vu cela utiliser ChatGPT pour reconditionner le texte du fil de presse dans le format “concision intelligente” utilisé par Axios. Le chatbot semble faire un assez bon travail, et je peux imaginer que tout journaliste chargé d’imposer ce format sera heureux d’avoir le temps de faire quelque chose de plus amusant.

Ce n’est qu’un exemple de la manière dont les salles de rédaction peuvent utiliser l’IA avec succès. L’IA peut également aider les journalistes à résumer de longs textes, à parcourir des ensembles de données ou à proposer des idées de titres. Lors de la rédaction de cette newsletter, j’ai moi-même utilisé plusieurs outils d’intelligence artificielle, tels que la saisie semi-automatique dans le traitement de texte et la transcription d’entretiens audio.

Mais l’utilisation de l’IA dans les salles de rédaction pose des problèmes majeurs. L’un des principaux est la confidentialité, en particulier autour des histoires sensibles où il est vital de protéger l’identité de votre source. C’est un problème auquel les journalistes du MIT Technology Review se sont heurtés avec les services de transcription audio, et malheureusement, le seul moyen de le contourner est de transcrire manuellement les entretiens sensibles.