ChatGPT peut-il aider à planifier des voyages ? Oui, si vous utilisez ces invites

Tout d’abord, obtenez un aperçu de votre destination en :

poser des questions précises

obtenir des recommandations avec des liens

y compris où vous ne voulez pas aller

Assurez-vous de rester dans un seul chat – les informations sont conservées et s’accumulent. J’ai obtenu les meilleurs résultats lorsque j’ai divisé ces demandes comme ceci:

« Pouvez-vous me donner les choses incontournables à faire et les trésors cachés de la Toscane en mettant l’accent sur l’activité physique tout en excluant Florence et Sienne parce que j’y suis déjà allé ? Pourriez-vous inclure des descriptions, des sites Web, des prix approximatifs et des adresses ? »

J’ai également demandé un contexte historique pour compléter l’aperçu.

« Pouvez-vous fournir un aperçu historique de la Toscane et énumérer les meilleurs sites à visiter ? Encore une fois, y compris les sites Web. »

De là, je pouvais rapidement parcourir les suggestions et cliquer sur les sites Web pour trouver les horaires, les prix et les photos. J’ai ignoré les activités que j’ai faites lors de ma dernière visite, comme les dégustations de vin et d’huile d’olive.