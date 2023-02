ChatGPT peut “faire d’horribles erreurs”

Steve Wozniak ne fait pas entièrement confiance aux vidéos de chiens sur Facebook, aux voitures autonomes ou à ChatGPT.

Mercredi, le co-fondateur d’Apple a fait une apparition impromptue sur “Squawk Box” de CNBC pour parler du chatbot d’intelligence artificielle de plus en plus populaire. Wozniak a déclaré qu’il trouvait ChatGPT “assez impressionnant” et “utile pour les humains”, malgré son aversion habituelle pour la technologie qui prétend imiter les cerveaux de la vie réelle.

Mais le scepticisme a suivi l’éloge. “Le problème, c’est qu’il fait de bonnes choses pour nous, mais il peut faire d’horribles erreurs en ne sachant pas ce qu’est l’humanité”, a-t-il déclaré.

Wozniak a souligné que les voitures autonomes étaient un développement technologique avec des préoccupations similaires, notant que l’intelligence artificielle ne peut actuellement pas remplacer les conducteurs humains. “C’est comme si vous conduisiez une voiture, et vous savez ce que les autres voitures pourraient faire en ce moment, parce que vous connaissez les humains”, a-t-il déclaré.

À plusieurs égards, l’intelligence artificielle de ChatGPT est impressionnante. C’est apprendre à faire des tâches qui peuvent prendre des jours, des semaines ou des années aux humains, comme écrire scénarios de filmarticles de presse ou Documents de recherche. Il peut également répondre à des questions sur des sujets allant de la planification de fêtes et de la parentalité aux mathématiques.

Et ça gagne rapidement du terrain. ChatGPT a atteint 100 millions d’utilisateurs après seulement deux mois, considérablement plus rapidement que TikTok, qui a mis neuf mois pour atteindre le même cap, selon un Rapport UBS revu par Reuters.

La technologie de ChatGPT peut certainement aider les humains – en expliquant les langages de codage ou en construisant un cadre pour votre CV, par exemple – même si elle ne sait pas encore comment transmettre “l’humanité” ou “les émotions et les sentiments sur les sujets”, a déclaré Wozniak.

Mais la plate-forme n’a pas cloué de projets créatifs et n’est pas parfaitement précise. Lorsque CNBC Make It a demandé à ChatGPT d’écrire un article de blog financier sur la récolte des pertes fiscales le mois dernier, les résultats étaient mitigés – avec beaucoup de contexte supplémentaire nécessaire pour mettre en œuvre les conseils du chatbot.

D’autres rapportent que ChatGPT peut faire des erreurs flagrantes, comme incapable de résoudre des équations mathématiques simples ou des problèmes de logique.

Ses concurrents ne font guère mieux. L’une des premières publicités de Google pour Bard, le nouveau chatbot d’intelligence artificielle de la société, comportait une inexactitude notable plus tôt cette semaine : Bard a affirmé que le télescope spatial James Webb “a pris les toutes premières images d’une planète en dehors de notre propre système solaire”.

Le télescope Webb a pris des photos de ces planètes, appelées exoplanètes, en septembre. Mais les premières photos d’exoplanètes ont été prises par le télescope de l’Observatoire européen austral en 2004, selon Site Internet de la Nasa.

Alphabet, la société mère de Google, perdu 100 milliards de dollars de part de marché après que l’inexactitude a été remarquée et rendue publique.

Wozniak n’est pas le seul milliardaire technologique à se méfier de ces conséquences.

ChatGPT et sa société mère, OpenAI, ont des sites Web “époustouflants” – mais ils sont susceptibles d’être corrompus par la désinformation car ils intériorisent plus d’informations sur Internet, a déclaré l’entrepreneur en série et investisseur Mark Cuban au comédien Jon Stewart “Le problème avec Jon Stewart” podcast en décembre.

“Twitter et Facebook, dans une certaine mesure, sont démocratiques dans les filtres qu’un Elon [Musk] ou [Mark] Zuckerberg ou quiconque met [on them]”, a déclaré Cuban. “Une fois que ces choses commenceront à prendre leur propre vie … la machine elle-même aura une influence, et il nous sera difficile de définir pourquoi et comment la machine prend les décisions qu’elle prend, et qui contrôle la machine.”

