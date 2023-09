ChatGPT peut désormais répondre à votre voix et analyser vos photos

Chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT obtient de nouvelles capacités de reconnaissance vocale et d’imagevous permettant de lui poser des questions à voix haute et de lui faire analyser des photos, a déclaré OpenAI dans un article de blog lundi.

Vous pouvez désormais parler directement via l’application ChatGPT, lui poser des questions et lui faire répondre avec une voix IA avec des réponses. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de vous raconter une histoire au coucher, et il générera automatiquement un récit et le lira à haute voix.

Quant aux photos, ChatGPT peut désormais reconnaître les éléments d’une image, vous permettant ainsi de poser des questions à leur sujet. OpenAI indique que vous pouvez prendre une photo de votre garde-manger et ChatGPT analysera ce qui est disponible et vous proposera les recettes correspondantes. Dans un autre exemple, il est possible de prendre une photo de votre vélo et de demander à ChatGPT comment abaisser le siège. Le chatbot IA peut alors vous demander de prendre une photo de votre boîte à outils et d’un manuel disponible afin qu’il puisse recommander les bons outils et instructions.

La reconnaissance vocale et l’analyse d’images seront déployées dans les deux prochaines semaines pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Enterprise.

Les capacités vocales et image accrues de ChatGPT surviennent alors que l’utilisation de l’application a diminué depuis le début de cette année. Lorsque ChatGPT a été lancé l’année dernière, il est rapidement devenu l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire, avec un estimé à 100 millions d’utilisateurs mensuels actifs. Cependant, en juillet, le l’application a connu sa première baisse de traficsigne que sa nouveauté était peut-être en déclin ou que la concurrence accrue de Bard de Google et du chat AI de Bing grignotait ses chiffres.

Pourtant, l’impact de ChatGPT sur le paysage technologique dans son ensemble est indéniable. Depuis son lancement, un certain nombre d’entreprises ont intégré la technologie de l’IA générative dans leurs logiciels, de Duolingo aux applications de fitness.

L’IA générative est cependant loin d’être parfaite. Parfois, l’IA peut donner des informations trompeuses ou incorrectes, mais en les formulant d’une manière qui semble convaincante et confiante. C’est ce qu’on appelle une hallucination et fait partie d’un glossaire croissant de termes nécessaires pour comprendre l’IA. Il est également possible que des acteurs malveillants arnaquent des personnes en utilisant des voix générées par l’IA pour se faire passer pour de vraies personnes. C’est pour cette raison qu’OpenAI a limité ChatGPT à cinq voix.

Comment activer la reconnaissance vocale ChatGPT

Aller aux paramètres. Appuyez sur Nouvelles fonctionnalités. Inscrivez-vous aux conversations vocales. Appuyez sur le bouton du casque situé dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil. Choisissez parmi cinq voix disponibles.

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.