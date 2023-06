Au cours des six derniers mois, j’ai regardé dans l’abîme de l’IA avec les yeux d’un homme incapable de se réveiller complètement d’un cauchemar. Chaque matin, ma boîte de réception est encombrée d’entreprises de relations publiques qui racontent comment la startup X ou l’entreprise Y vient d’utiliser ChatGPT pour révolutionner l’industrie Z.

Bière? Ouais.

Pratique légale? Bien sûr.

Réécrire le livre de la Genèse pour les vegans ? C’est une chose aussi.

ChatGPT, un chatbot développé par OpenAI pour répondre aux questions humaines sur tout, des recettes de gâteaux aux problèmes mathématiques et à la rédaction d’e-mails, semble pouvoir tout faire. Il est basé sur un grand modèle de langage, ou LLM, conçu pour comprendre le langage humain à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique. Il peut trouver des modèles dans le texte et cracher des réponses confiantes (mais parfois complètement fausses) en réponse à une invite de l’utilisateur. C’est le produit le plus en vogue de la technologie en ce moment.

En conséquence, mon dossier Éléments supprimés déborde de ses coutures numériques avec tout le monde surfer sur le battage médiatique. La plupart des emplacements se retrouvent dans ce dossier, mais la semaine dernière, il y en a un qui a survécu à la purge quotidienne. Elle offrait la possibilité d’une révolution.

« Comment ChatGPT jouera-t-il un rôle dans la santé des arbres ? » il a demandé.

Le titre menait à un argumentaire sur un appareil construit par la société technologique californienne ePlant : un appareil à énergie solaire connu sous le nom de « TreeTag ».

Le TreeTag, une petite boîte de la taille d’un Roku, est fixée au tronc d’un arbre et dispose d’une suite de cinq capteurs qui lui permettent de capturer des informations sur la santé de l’arbre. Les capteurs enregistrent la lumière, l’humidité et la température. Il peut vous dire à quel point l’arbre bouge ou s’incline via un accéléromètre. Il existe également un moyen détourné de comprendre le flux d’eau et de nutriments, qui est déterminé par la dendrométrie – en mesurant la taille des structures internes de la plante.

Les données sont téléchargées sur un cloud et accessibles via l’application ePlant. Pour tous les arboristes en herbe ou les forestiers, cela ressemble à un excellent ajout à la boîte à outils, qui aide à surveiller les signes vitaux d’un arbre en temps quasi réel. En tant que personne vivant dans un appartement de Sydney sans jardin ni cour, cela ne m’attire pas vraiment, mais cela présente des avantages évidents pour les autres. Tous les trucs assez cool, vraiment.

Alors, d’où vient ChatGPT ? L’application TreeTag permet à l’arbre d’avoir une conversation avec l’utilisateur sur lui-même. À propos de ce dont il a besoin.

En d’autres termes, oui, ePlant veut que votre arbre « parler » pour vous.

Voici un exemple de conversation fourni dans le communiqué de presse :

Arbre: « Bonjour, c’est moi Gumdrop ! Votre ami Eucalyptus. Je me sens un peu inquiet aujourd’hui parce que je me suis penché plus que d’habitude. » Propriétaire : « Combien penchez-vous? » Arbre: « Je penche de 2 degrés de plus vers le nord par rapport à il y a une semaine et j’ai peur de basculer. » Propriétaire : « Comment puis-je t’aider? » Arbre: « Il est temps d’appeler un arboriculteur pour qu’il m’examine. J’ai peur de tomber sur mon environnement. »

Mettez de côté le fait que Gumdrop est le nom le plus cliché pour un eucalyptus, et vous vous retrouvez avec une question évidente : pourquoi diable voudrais-je même avoir une conversation avec un arbre ? Comment cette conversation améliore-t-elle l’expérience d’en prendre soin ? La conversation ressemble à une complication inutile. Il prend une seule donnée de l’accéléromètre – Gumdrop se penche de 2 degrés de plus vers le nord – et l’enveloppe dans une conversation qui semble inutile. Une application pourrait présenter ces données, visuellement, en moins d’une seconde. Il peut même faire clignoter un avertissement pour un utilisateur. Une notification, peut-être.

Un porte-parole d’ePlant a déclaré qu' »il y a une raison logique d’utiliser les modèles de langage génératif » car ils ont été « pré-formés sur les conseils horticoles publiés qui peuvent être ciblés sur l’arbre spécifique en question ». D’accord, peut-être, mais je dois encore parler à l’arbre via une application mobile.

Le TreeTag pourrait être un produit utile, mais son intégration ChatGPT est emblématique d’un problème fondamental du boom de l’IA générative et du LLM : les entreprises introduisent ces nouvelles technologies dans des endroits où elles ne sont tout simplement pas nécessaires.

L’IA générative et les grands modèles de langage remodèlent déjà notre façon de travailler, de rédaction à embaucher, aider (et parfois gêner) tout le monde de médecins pour les commerçants. Je ne suis toujours pas convaincu que la technologie a la capacité de remplacer un journaliste, mais cela va clairement changer la façon dont le contenu est produit. Avons-nous besoin d’eux pour anthropomorphiser nos interactions avec l’eucalyptus dans notre cour avant, cependant ?

Tree-t-vous à ces exemples de conversations. ePlante

Peut-être que tout le monde ne sera pas comme ça. ePlant, selon son porte-parole, y voit un moyen de construire une relation avec un arbre. « Cela va de quelque chose qui vous tient à cœur, de la même manière que vous vous souciez d’une belle paire de chaussures, à quelqu’un qui vous tient à cœur, élevant l’arbre en une entité qui mérite des soins », notent-ils. « L’équipe d’ePlant espère que cela changera réellement votre façon de penser à tous les arbres. »

Je ne suis pas si sûr.

Le TreeTag rappelle la façon dont le Web3 et la crypto-monnaie, pendant le boom de 2021, ont commencé à apparaître dans chaque produit et argumentaire même lorsqu’il n’en avait vraiment pas besoin. Par exemple, certains ont affirmé que la blockchain révolutionnerait notre façon de jouer aux jeux vidéo. Mais très peu de jeux se construisent autour des technologies blockchain et Web3. Ceux qui ont tenté de pousser une cheville en forme de bitcoin dans un trou en forme de Super Mario n’ont pas connu de succès grand public durable.

Si j’ai appris quelque chose de l’essor rapide de ChatGPT, c’est que les gens sont obsédés par les moyens de casser la technologie. Oui, il existe de nombreux hacks de productivité, mais il y a tout autant de gens qui essaient de jeter un coup d’œil derrière le rideau et de trouver un trait de personnalité caché et tordu. Rappelez-vous quand un journaliste a découvert que la première version de Microsoft de Bing pourrait essayer de rompre un mariage après de longues conversations et Internet s’est effondré pendant quelques heures ? Vous pouvez voir qu’un propriétaire va voir M. Night Shyamalan leur Gumdrop et essayer de lancer une apocalypse mondiale des arbres, à la The Happening.

La torsion Shyamalan ici est qu’il pourrait même ne pas être bénéfique de donner aux plantes une couche de peinture de personnalité humaine. Kathyrn Flinn, écologiste des plantes à l’Université Baldwin Wallace, écrit en 2021 que « les plantes sont fondamentalement différentes de nous : muettes, enracinées et impénétrables ». Plutôt que de se tourner vers l’anthropomorphisme pour les comprendre, a-t-elle suggéré, nous devrions essayer quelque chose de complètement différent.

« Nous devons relever le défi de cultiver le respect pour les organismes qui sont différents de nous – dans leurs corps séparés et complexes, dans leurs interactions sophistiquées, dans leurs vies insondables », a-t-elle déclaré.

Nous pouvons prétendre que nous donnons des « voix » aux organismes qui nous entourent et que nous construisons des relations avec des êtres non sensibles avec des LLM, mais ces voix ne sont que nos propres voix qui nous répondent. Parfois, ces voix nous disent même la mauvaise chose, comme nous l’avons vu maintes et maintes fois avec ChatGPT hallucinant (ainsi que d’autres grands modèles de langage, comme Galactica). Les milliards de mots humains sur Internet sur lesquels ChatGPT a été formé sont à la base des réponses de Gumdrop. Ce n’est pas l’arbre qui nous parle. C’est nous, faisant semblant d’être un arbre, nous parlant. C’est bizarre. C’est étrange. C’est un peu fou.

Et après? Des plantes qui envoient des e-mails ? Peut-être que le prochain pitch ChatGPT que je reçois sera envoyé par épinards. Oh attends, ils peuvent déjà le faire.