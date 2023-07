ChatGPT peut correspondre au top 1 % des penseurs humains créatifs

« Pour moi, la créativité consiste à faire les choses différemment », a déclaré Guzik. « L’une des définitions de l’entrepreneuriat que j’aime est qu’être entrepreneur, c’est penser différemment. Ainsi, l’IA peut nous aider à appliquer le monde de la pensée créative aux affaires et au processus d’innovation, et c’est tout simplement fascinant pour moi. »

Les résultats étaient surprenants, a déclaré Erik Guzik, auteur de l’étude et professeur clinicien adjoint au College of Business de l’Université du Montana. ScienceDaily.com . Les domaines de recherche de Guzik incluent l’entrepreneuriat et l’aspect économique de la créativité.

Le TTCT contient deux évaluations différentes : une verbale et une figurative. Les deux mesurent la pensée divergente ou le processus de pensée utilisé pour générer des idées créatives.

Lors de l’évaluation verbale, les candidats reçoivent des images et/ou des invites verbales et sont invités à répondre par écrit. Par exemple, on peut leur montrer une photo d’un événement et leur demander d’en émettre l’hypothèse. Ou on peut leur montrer un produit et leur demander des moyens de l’améliorer. Leurs réponses sont utilisées pour évaluer trois caractéristiques mentales :

Aisance: le nombre d’idées pertinentes

le nombre d’idées pertinentes Originalité: l’insolite des idées

l’insolite des idées La flexibilité: la variété des différents types d’idées

L’évaluation figurative demande au candidat de dessiner ses réponses. Par exemple, on peut leur demander de compléter une image. En plus de la fluidité et de l’originalité, le test figuratif évalue les compétences suivantes :

Élaboration: l’ajout d’idées au-delà de l’exigence minimale

l’ajout d’idées au-delà de l’exigence minimale Résistance à la fermeture prématurée : la capacité d’une personne à tolérer suffisamment l’ambiguïté pour proposer une réponse créative

la capacité d’une personne à tolérer suffisamment l’ambiguïté pour proposer une réponse créative Abstraction des titres : la possibilité d’intituler une figure de manière créative

Dans l’étude, les réponses ChatGPT se situaient dans le centile supérieur pour la fluidité et l’originalité. Les scores de réponse ont glissé dans le 97e centile en ce qui concerne la flexibilité.

« Nous avions tous exploré avec ChatGPT, et nous avons remarqué qu’il faisait des choses intéressantes auxquelles nous ne nous attendions pas », a déclaré Guzik. « Certaines des réponses étaient nouvelles et surprenantes. C’est alors que nous avons décidé de le mettre à l’épreuve pour voir à quel point il est vraiment créatif. »

Guzik ne veut pas exagérer l’impact que ChatGPT pourrait avoir sur l’économie, mais il soupçonne qu’il deviendra un moteur d’innovation.

