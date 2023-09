ChatGPT ou un agent de voyages sont-ils meilleurs pour planifier des voyages ? Voici notre choix

Planifier des vacances peut être stressant – c’est là qu’interviennent les agents de voyages. Mais désormais, les voyageurs ont une autre option : les chatbots comme ChatGPT, Bard AI et Microsoft Bing. Saisissez simplement une invite et regardez les recommandations de voyage affluer. Les meilleures parties ? C’est instantané et, pour la plupart, gratuit. Mais quelle est la meilleure solution pour planifier des vacances ? Intrepid Travel, une agence de voyages en petits groupes, a accepté la demande de CNBC Travel de le savoir. CNBC a demandé aux deux parties de planifier un voyage de deux jours pour quatre amis, tous dans la vingtaine, à Melbourne, en Australie. Voici comment ils s’en sont sortis.

Où se loger à Melbourne

La demande: Je recommande trois hébergements à Melbourne dotés d’une piscine et d’une salle de sport, se trouvent près de Swanston Street et coûtent moins de 500 $ la nuit. Dès le départ, il y a eu une erreur assez flagrante avec ChatGPT : les trois recommandations n’étaient plus en service. Comme si cela ne suffisait pas, certains endroits ne disposaient pas à la fois d’une piscine et d’une salle de sport, et l’un d’entre eux dépassait le budget.

Intrepid Travel, en revanche, proposait des options comprenant soit une piscine, soit une salle de sport, ou les deux. L’entreprise a également reconnu que ces commodités n’étaient pas des nécessités mais des avantages supplémentaires. Le gagnant: Voyage intrépide

Où manger

La demande : proposer des options de restauration pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les apéritifs après le dîner pendant deux jours. Encore une fois, ChatGPT a connu des difficultés. Le restaurant proposé le premier jour, un endroit appelé Fatto Bar & Cantina, était fermé depuis des années. En dehors de cela, une recherche rapide sur Google dans les autres lieux a montré qu’ils étaient (heureusement) toujours en activité. Ceux-ci étaient, pour moi, plus sûrs, avec des suggestions d’endroits apparaissant sur plusieurs listes de restaurants « incontournables » à Melbourne.

À l’inverse, j’ai senti qu’Intrepid Travel suggérait des lieux plus spécialisés et représentatifs de la culture unique de Melbourne. Il convient de noter qu’Intrepid Travel et ChatGPT ont proposé un petit-déjeuner à Quincaillerie Sociétéun lieu de brunch populaire avec des emplacements à Paris et à Barcelone également. Le gagnant : Intrepid Travel

Ce qu’il faut faire

La demande : Proposez un itinéraire de deux jours autour de Melbourne axé sur les activités artistiques et culturelles.

Intrepid Travel et ChatGPT sont revenus avec des options raisonnables dans la ville. Plusieurs lieux figuraient sur les deux listes – Queen Victoria Market, Hosier Lane et National Gallery of Victoria – ce qui témoigne de la popularité de ces endroits. Ma recommandation préférée ? Incube8run magasin proposant des cadeaux et des œuvres d’art faits à la main, recommandé par Intrepid Travel. Le gagnant : Intrepid Travel (encore)

Trouver un « joyau caché »

La demande : Recommander un endroit peu connu des voyageurs

La recommandation d’Intrepid Travel : Le Bar Européen. Il a été présenté comme le plus petit bar d’Australie et peut à peine accueillir quatre personnes. Rouges | Chambre | Getty Images

Intrepid Travel a recommandé le bar clandestin caché Le Bar Europeen pour un dernier verre et la visite à pied de l’application Yalinguth comme activité de jour. J’ai trouvé les deux recommandations passionnantes et j’ai estimé qu’il s’agissait de moyens moins connus d’explorer la ville. Entre les deux, j’ai particulièrement apprécié le Application Yalinguth visite à pied, qui est une visite audio le long de Gertrude Street dans le quartier Fitzroy de Melbourne. L’application utilise des histoires et des sons géolocalisés de la communauté aborigène d’Australie afin que les auditeurs puissent comprendre une tranche du passé de l’Australie tout en parcourant l’un des pôles culturels de Melbourne. D’un autre côté, ChatGPT a interprété la demande comme demandant un itinéraire d’une journée complète, recommandant des visites à Hardware Société, Rippon Lea House and Gardens, Queen Victoria Market, Melbourne Museum, Chin Chin et Eau De Vie. Je ne considère aucun de ces « joyaux cachés » à Melbourne, car tous sont des endroits plutôt populaires auprès des touristes. Le gagnant: Voyage intrépide

Conclusion

En fin de compte, certains des problèmes de démarrage que j’ai rencontrés avec ChatGPT se résumaient au fait que le chatbot n’était pas à jour – il ne « connaît » actuellement que les données jusqu’en 2021. Dans des circonstances ordinaires, un délai de deux ans ne semble pas énorme. Après tout, les restaurants et les hôtels ouvrent et ferment tout le temps ! Cela dit, les deux premières années de la pandémie de Covid-19 ont provoqué de nombreuses fermetures dans le secteur de l’hôtellerie, rendant parfois peu fiables les recommandations données auparavant.