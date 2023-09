ChatGPT obtient un accès illimité à Internet

Les réponses du chatbot IA ne se limitent plus aux informations publiées avant la date limite de programmation de 2021

Le chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT peut désormais effectuer des recherches sur Internet par lui-même, a annoncé mercredi la société mère OpenAI dans un article sur X (anciennement Twitter).

« ChatGPT peut désormais naviguer sur Internet pour vous fournir des informations actuelles et faisant autorité, accompagnées de liens directs vers des sources » la société a écrit dans un fil de discussion sur la plateforme, expliquant que le chatbot très populaire était « n’est plus limité aux données avant septembre 2021 » grâce à l’intégration avec le moteur de recherche Bing de Microsoft.

Bien que la nouvelle fonctionnalité ne soit actuellement proposée qu’aux utilisateurs payants, la société a annoncé son intention de l’étendre à tous les utilisateurs. « bientôt, » ayant pris en compte « commentaires utiles » d’une tentative antérieure infructueuse visant à donner au grand modèle de langage l’accès à Internet en direct.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a retweeté l’annonce de son entreprise depuis son propre compte sur X, déclarant « nous sommes tellement de retour. » ChatGPT a brièvement proposé la navigation sur le Web en mars, pour ensuite désactiver la fonctionnalité lorsqu’il a été découvert qu’elle était utilisée pour contourner les paywalls des sites Web. Cette faille a depuis été comblée, selon OpenAI, qui explique que le robot obéit désormais aux règles des sites Web. « robots.txt » code empêchant l’indexation indésirable.

Plusieurs répondants aux messages promotionnels sur X ont demandé à savoir ce que constituait « faisant autorité » information. Le déploiement initial de ChatGPT a généré des centaines de reportages et de publications sur les réseaux sociaux sur les préjugés politiques apparents de l’IA, qui semblaient refléter ceux de son milieu de la Silicon Valley et étaient difficiles à contourner.

Microsoft Bing gère son propre grand modèle de langage depuis février, prétendant être « plus puissant que ChatGPT. » L’IA, qui a très tôt fait la une des journaux pour son comportement bizarrement collant envers ses utilisateurs, propose la navigation sur le Web depuis plusieurs mois.

OpenAI a révélé plus tôt cette semaine que ChatGPT pourrait être utilisé pour numériser et analyser des images et avoir des conversations audio à l’avenir. La société a également lancé une nouvelle version de son IA de génération d’images, Dall-E 3, qui aurait été réécrite pour inclure certains algorithmes de traitement linguistique et de conversation de ChatGPT.

Il a également été révélé mercredi que la division Open Source Enterprise de la CIA travaillait dur sur un clone de ChatGPT également capable de fournir des informations provenant de flux de renseignements open source sur Internet actif. Cependant, contrairement au modèle remanié d’OpenAI, le robot de Langley sera limité aux 18 agences qui composent l’appareil de renseignement américain. Même si OpenAI insiste sur le fait qu’il ne faut pas « risque élevé » contrats gouvernementaux ou militaires, un récent investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft a donné à ce géant de la technologie – et à ses clients de la communauté du renseignement – ​​l’accès à certains des outils d’IA les plus convoités d’OpenAI.