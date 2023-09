ChatGPT n’est plus bloqué en 2021, peut parcourir le Web pour trouver des réponses récentes

ChatGPT peut désormais naviguer sur le Web pour vous fournir des « informations actuelles et faisant autorité » plus récentes que 2021, a déclaré mercredi OpenAI. La fonctionnalité Parcourir avec Bing est en cours de déploiement auprès des utilisateurs de ChatGPT Plus et Enterprise, a déclaré OpenAI.

ChatGPT, le chatbot génératif d’IA populaire, se limitait auparavant à utiliser des données antérieures à septembre 2021 pour répondre aux questions des utilisateurs. La fonctionnalité Parcourir avec Bing intègre le moteur de recherche de Microsoft, permettant des réponses à la minute près. OpenAI et Microsoft ont un partenariat, qui est également à l’origine du moteur de recherche Bing alimenté par l’IA de Microsoft.

OpenAI avait précédemment lancé la fonctionnalité en version bêta dans l’application iOS de ChatGPT en juin, mais l’avait ensuite désactivée en juillet, affirmant qu’elle pouvait « occasionnellement afficher du contenu d’une manière que nous ne souhaitons pas ».

Dans plusieurs messages sur X, OpenAI a déclaré que ChatGPT peut désormais naviguer sur le Web pour fournir des réponses actuelles et proposera des liens directs vers des sources. La « navigation » n’est disponible que pour les abonnés payants Plus ou Enterprise, selon les publications, mais OpenAI a annoncé qu’elle étendrait bientôt la fonctionnalité à tous les utilisateurs.

Les publications incluent un GIF présentant la fonctionnalité. Un utilisateur demande à ChatGPT : « Quels sont les derniers avis sur un vélo de banlieue » et un message « navigation terminée » apparaît avec une réponse.

« La navigation est particulièrement utile pour les tâches qui nécessitent des informations à jour, comme vous aider dans des recherches techniques, essayer de choisir un vélo ou planifier des vacances », a déclaré OpenAI dans ses publications.

OpenAI est un acteur majeur du boom de l’IA qui a vu les entreprises technologiques lancer une multitude d’outils d’IA générative. Grâce à des invites, les chatbots IA modernes comme ChatGPT et Bard de Google peuvent produire des réponses par e-mail, des itinéraires de voyage et même de la poésie, bien que la qualité varie considérablement. Des inquiétudes subsistent également concernant la capacité de l’IA à inventer des informations ou à « halluciner », sa capacité à être utilisée pour créer et diffuser de la désinformation, ainsi que les impacts de la technologie sur les écoles et les emplois.

Voici comment utiliser Naviguer avec Bing via l’application iOS et dans votre navigateur.

