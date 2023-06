ChatGPT ne vous aidera pas à battre le marché boursier, mais a d’autres utilisations

Selon une récente enquête menée auprès de plus de 2 000 Américains par Le fou hétérocliteune société de conseil financier et d’investissement.

C’est malgré le fait que OpenAI avertit les utilisateurs de ChatGPT qu’il « écrit parfois des réponses plausibles mais incorrectes ou absurdes » et que l’outil n’est pas destiné à donner des conseils.

Mais laisser l’IA construire votre portefeuille n’est probablement pas la meilleure stratégie d’investissement de toute façon.

« Cela ne vous fournira en aucun cas un moyen de battre le marché », a déclaré Douglas Boneparth, planificateur financier agréé et président et fondateur de Bone Fide Wealth, à CNBC Make It.

Boneparth lui-même a mis à l’épreuve la perspicacité financière de ChatGPT et a déclaré que les résultats n’étaient pas excellents. Il a demandé à l’outil de lui construire un portefeuille diversifié hypothétique avec 80 % d’actions et 20 % de titres à revenu fixe et lui a donné quelques paramètres, des caractéristiques de risque et des indications sur le type de fonds négociés en bourse (ETF) qu’il souhaitait utiliser.

« On m’a présenté un tableau qui totalisait plus de 100 % », dit-il. Après en avoir informé ChatGPT, il a essayé de corriger l’erreur mais n’a pas nécessairement extrait les bonnes informations, dit-il. Cependant, Boneparth dit qu’il a été impressionné par la proximité avec ChatGPT de la réalisation de ce qu’il a demandé.

Les personnes qui utilisent des outils d’IA comme ChatGPT pour des conseils financiers peuvent mal comprendre les capacités et les limites actuelles de ces outils. Puisqu’ils sont capables de traiter de grandes quantités de données, certains peuvent supposer que les chatbots IA « savent tout » ou peuvent prédire les performances futures d’une entreprise, explique Boneparth.

Bien que cette technologie puisse faire quelques choix d’actions chanceux, elle n’existe pas depuis assez longtemps pour que nous puissions voir si elle peut reproduire ces résultats à long terme, dit-il. De plus, la version gratuite de ChatGPT a une connaissance limitée des événements mondiaux après 2021, ce qui signifie que ses réponses ne sont pas basées sur des données en temps réel.

« Il n’y a que des composants fondamentaux de la technologie qui ne sont pas là pour faire les choses que vous espérez qu’elle ferait », déclare Boneparth. « Il y a une différence entre le potentiel et la réalité. Et la réalité est que nous ne sommes certainement pas dans un endroit où nous devrions nous fier à un bot ChatGPT ou à l’IA en général pour prendre des décisions d’investissement par nous-mêmes. »