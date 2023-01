ChatGPT : les PDG de Davos l’utilisent pour rédiger des e-mails professionnels

Davos, Suisse

CNN

—



Jeff Maggioncalda, PDG du fournisseur d’apprentissage en ligne Coursera, a déclaré que lorsqu’il avait essayé ChatGPT pour la première fois, il était « stupéfait ». Désormais, cela fait partie de son quotidien.

Il utilise le puissant nouvel outil de chatbot AI pour envoyer des e-mails. Il l’utilise pour rédiger des discours “sur un ton amical, optimiste et autoritaire avec une cadence mixte”. Il l’utilise même pour résoudre de grandes questions stratégiques, telles que la manière dont Coursera devrait aborder l’intégration d’outils d’intelligence artificielle tels que ChatGPT dans sa plate-forme.

“Je l’utilise comme assistant d’écriture et comme partenaire de réflexion”, a déclaré Maggioncalda à CNN.

Maggioncalda est l’un des milliers de chefs d’entreprise, de politiciens et d’universitaires réunis à Davos, en Suisse, cette semaine pour le Forum économique mondial. À l’ordre du jour, un éventail de questions urgentes pesant sur l’économie mondiale, de la crise énergétique à la guerre en Ukraine en passant par la transformation des échanges. Mais ce dont beaucoup ne peuvent s’empêcher de parler, c’est ChatGPT.

L’outil, que la société de recherche sur l’intelligence artificielle OpenAI a mis à la disposition du grand public à la fin de l’année dernière, a suscité des conversations sur la façon dont les services “d’IA générative” – ​​qui peuvent transformer des invites en essais, histoires, chansons et images originaux après une formation sur d’énormes ensembles de données en ligne – pourrait transformer radicalement notre façon de vivre et de travailler.

Certains prétendent que cela mettra des artistes, des tuteurs, des codeurs et des écrivains (oui, même des journalistes) sans emploi. D’autres sont plus optimistes, postulant que cela permettra aux employés de s’attaquer aux listes de tâches avec une plus grande efficacité ou de se concentrer sur des tâches de niveau supérieur.

C’est un débat qui a captivé de nombreux dirigeants de la suite C, souvent après avoir testé l’outil eux-mêmes.

Christian Lanng, PDG de la plate-forme de chaîne d’approvisionnement numérique Tradeshift, a déclaré qu’il était époustouflé par les capacités affichées par ChatGPT, même après des années d’exposition à Le battage médiatique de la Silicon Valley.

Il a également utilisé la plateforme pour écrire des e-mails et affirme que personne n’a remarqué la différence. Il lui a même fait effectuer des travaux de comptabilité, un service pour lequel Tradeshift emploie actuellement une société de services professionnels coûteuse.

À ce jour, ChatGPT a surtout été traité comme une curiosité et un signe avant-coureur de ce qui est à venir. Il s’appuie sur le modèle de langage GPT-3.5 d’OpenAI, qui est déjà obsolète ; la version GPT-4 plus avancée est en préparation et pourrait sortir cette année.

Les critiques – qui sont nombreux – s’empressent de souligner qu’il fait des erreurs, est douloureusement neutre et affiche un manque évident d’empathie humaine. Une publication d’actualités technologiques, par exemple, a été contrainte de publier plusieurs corrections importantes pour un article écrit par ChatGPT. Et les écoles publiques de New York ont ​​interdit aux étudiants et aux enseignants de l’utiliser.

Pourtant, le logiciel, ou des programmes similaires de concurrents, pourraient bientôt prendre d’assaut le monde des affaires.

Microsoft (MSFT), un investisseur dans OpenAI, a annoncé cette semaine que les outils de l’entreprise – y compris GPT-3.5, l’assistant de programmation Codex et le générateur d’images DALL-E 2 – sont désormais généralement disponibles pour les clients professionnels dans un package appelé Azure OpenAI Service. ChatGPT sera bientôt ajouté.

“Je vois ces technologies agir comme un copilote, aidant les gens à faire plus avec moins”, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors d’un auditoire à Davos cette semaine.

Maggioncalda a une perspective similaire. Il souhaite intégrer l’IA générative dans l’offre de Coursera cette année, y voyant une opportunité de rendre l’apprentissage plus interactif pour les étudiants qui n’ont pas accès à un enseignement en classe en personne ou à des rencontres individuelles avec des experts en la matière.

Il reconnaît que des défis tels que la prévention de la triche et l’assurance de l’exactitude doivent être relevés. Et il craint que l’utilisation croissante de l’IA générative ne soit pas entièrement bonne pour la société – les gens peuvent devenir des penseurs moins agiles, par exemple, puisque le fait d’écrire peut être utile pour traiter des idées complexes et affiner les plats à emporter.

Pourtant, il voit la nécessité d’agir rapidement.

“Quiconque ne l’utilise pas sera bientôt gravement désavantagé. Comme, sous peu. Comme, très bientôt », a déclaré Maggioncalda. « Je pense juste à ma capacité cognitive avec cet outil. Par rapport à avant, c’est beaucoup plus élevé, et mon efficacité et ma productivité sont bien plus élevées.