ChatGPT lance un moteur de recherche, première salve dans une guerre qui se prépare avec Google pour la domination de l’Internet alimenté par l’IA.

ChatGPT a lancé un moteur de recherche, pénétrant ainsi un marché dominé depuis des décennies par Google et synonyme de celui-ci.

OpenAI, la société derrière ChatGPT, a annoncé jeudi « ChatGPT Search ». Cette version du chatbot populaire permettra aux utilisateurs d’obtenir les dernières informations disponibles sur Internet.

La plupart des résultats des requêtes ressemblent à ceux que l’on trouverait lors d’une recherche Google standard. Par exemple, la recherche de « cuisine chinoise » donne une liste d’avis sur les restaurants à proximité, tandis qu’une recherche de conseils sur des vacances au Costa Rica produit des blogs de voyage et des listes d’hôtels. En outre, l’accent est mis en grande partie sur la capacité de l’outil à fournir des informations en temps réel, tout comme le fait un moteur de recherche, pour les requêtes que les utilisateurs souhaitent connaître immédiatement et qui peuvent changer à tout moment : résultats sportifs, cours des actions, etc. la météo.

L’outil résume ensuite ces informations et cite d’où elles proviennent. Pour préparer le lancement, OpenAI a conclu plusieurs accords avec des sociétés de médias comme L’Atlantique, Le Wall Street Journalet Voix pour permettre que leur contenu soit inclus dans ses résultats de recherche.

Lors d’une séance publique Questions et réponses sur Reddit pour le lancement de ChatGPT Search, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, l’a salué comme une amélioration par rapport aux formats de recherche actuels.

« Pour de nombreuses requêtes, je trouve que c’est un moyen beaucoup plus rapide et plus simple d’obtenir les informations que je recherche », a déclaré Altman. « Je pense que nous verrons cela particulièrement pour les requêtes qui nécessitent une recherche plus complexe. J’attends également avec impatience un avenir où une requête de recherche pourra afficher dynamiquement une page Web personnalisée en réponse ! »

Un porte-parole d’OpenAI a déclaré que ChatGPT Search vise à simplifier le processus de recherche d’informations en ligne en utilisant les compétences de traitement du langage naturel de ChatGPT et en fournissant aux utilisateurs un accès à des sources fiables. Google n’a pas répondu à une demande de commentaire.

ChatGPT Search utilise d’autres moteurs de recherche sur le backend pour alimenter ses résultats de recherche. L’un d’entre eux est Bing, le moteur de recherche géré par Microsoft, qui est l’un des plus grands investisseurs d’OpenAI, a déclaré Srinivas Narayanan, vice-président de l’ingénierie d’OpenAI, dans un commentaire lors de la séance de questions-réponses sur Reddit. OpenAI n’a pas publié les noms des autres moteurs de recherche avec lesquels il travaille. Le porte-parole d’OpenAI a déclaré que ChatGPT Search utiliserait un mélange de technologies de recherche pour fournir ses résultats.

ChatGPT n’est pas la seule entreprise à tenter de rivaliser avec Google avec un moteur de recherche alimenté par l’IA. La startup Perplexity, soutenue par Jeff Bezos, se présente comme un moteur de recherche d’IA. (Fortune et Perplexity ont un partage de revenus accord pour les revenus générés par les résultats de recherche contenant les articles de la publication.) Google utilise également son grand modèle linguistique Gemini pour ses propres résultats de recherche, afin de résumer le contenu qui serait normalement apparu dans les liens qu’il répertorie comme résultats de recherche.

ChatGPT a réalisé des progrès très marginaux en réduisant la part de marché d’environ 91 % de Google sur le marché des moteurs de recherche. Une enquête menée en septembre auprès de 1 300 personnes par la société d’investissement Evercore a révélé que 8 % des personnes interrogées ont choisi ChatGPT plutôt que Google comme moteur de recherche de choix, une augmentation par rapport à 1 % en juin.

Même si les progrès peuvent être lents et qu’une seule enquête ne reflète pas l’intégralité des tendances du marché qui façonnent l’activité publicitaire de recherche de Google, estimée à 175 milliards de dollars, il s’agit d’une évolution plutôt notable étant donné que la position dominante de Google est devenue un verbe. Google est une force si inébranlable que même un effort de Microsoft en février dernier pour utiliser ChatGPT pour améliorer les résultats de recherche de Bing – considéré alors comme un facteur de différenciation majeur – a abouti à moins d’un point de pourcentage de gain de part de marché. Il semble maintenant que Microsoft et OpenAI aient inversé leur stratégie, en utilisant Bing pour alimenter ChatGPT plutôt que l’inverse.

Malgré ces gains au rythme des tortues, Google éclipse toujours ses concurrents. Alphabet, la société mère de Google, ne publie pas de chiffres exacts pour ses requêtes de recherche, mais ils se chiffrent en milliards par mois. Même sans les chiffres spécifiques, ils sont nettement supérieurs au nombre d’utilisateurs de ChatGPT et Perplexity. En août, ChatGPT a déclaré avoir 200 millions d’utilisateurs hebdomadaires, soit environ 800 millions par mois. Alors que Perplexity comptait 10 millions d’utilisateurs actifs mensuels en février, selon le New York Times, un chiffre plutôt impressionnant pour une startup mais qui fait pâle figure en comparaison de la stature de Google.

Néanmoins, le sentiment général dans la Silicon Valley est que l’IA va changer la nature des moteurs de recherche. Il reste cependant à voir comment cela se produit exactement, même par certains des principaux acteurs de l’IA comme ChatGPT. Lorsqu’un utilisateur de Reddit a interrogé Kevin Weil, directeur produit d’OpenAI, sur les différences entre la recherche basée sur l’IA et la version à l’ancienne, il a répondu que c’était encore le début.

« Le produit vient d’être lancé aujourd’hui, il reste donc encore beaucoup à déterminer sur les points où la recherche sera similaire et sur les points où elle sera différente dans un monde d’IA. J’adorerais vos commentaires ! », a écrit Weil sur Reddit.