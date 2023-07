ChatGPT et Bard obtiennent un nouveau rival de chatbot IA : Anthropic Debuts Claude 2

Start-up d’intelligence artificielle Anthropique met son chatbot IA à la disposition du public pour la première fois, créant un nouveau rival pour les chatbots comme ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google. Dans un article de blog mardiAnthropic a déclaré que la nouvelle version de son chatbot IA, Claude 2, est plus facile à converser que son modèle précédent et capable de produire des réponses plus longues.

Claude 2 est disponible en version bêta pour le public à partir de mardi, bien que des versions antérieures aient déjà été intégrées dans des produits d’entreprises telles que Slack et Zoom. Comme d’autres chatbots d’IA générative, Claude 2 est alimenté par un grand modèle de langage, qui lui permet de répondre aux questions et aux invites en langage naturel. Anthropic dit que Claude 2 est capable de résumer du texte, d’écrire des documents et d’aider avec des tâches comme le codage et les mathématiques.

Depuis l’arrivée du ChatGPT d’OpenAI fin 2022, les entreprises technologiques ont mis à la disposition des masses un flot d’outils d’IA génératifs. Avec des invites, les chatbots modernes peuvent produire des réponses par e-mail, des itinéraires de voyage et même de la poésie, entre autres, bien que la qualité varie. Ces outils, entraînés sur de vastes quantités d’informations, sont programmés pour identifier des modèles, puis générer des réponses plausibles.

Les chatbots, cependant, ont tendance à cracher des réponses incorrectes et parfois des sources qui n’existent pas. L’adoption rapide de ces outils a également soulevé des inquiétudes quant aux problèmes potentiels, notamment la diffusion de fausses informations et l’approfondissement des préjugés. Anthropic a déclaré mardi que Claude 2 est « moins susceptible de produire des émissions nocives » que son prédécesseur.

« Nous avons itéré pour améliorer la sécurité sous-jacente de Claude 2, afin qu’il soit plus inoffensif et plus difficile à inciter à produire une sortie offensive ou dangereuse », lit le blog.

Le chatbot est maintenant disponible en version bêta ouverte aux États-Unis et au Royaume-Uni, et Anthoripc a déclaré qu’il prévoyait de rendre Claude 2 disponible dans le monde entier dans les mois à venir.

Comment essayer le chatbot IA Claude 2

Si vous souhaitez voir comment Claude 2 se compare à d’autres chatbots accessibles au public comme ChatGPT, Bard ou Bing de Microsoft, rendez-vous sur Claude.ai.

Vous serez invité à saisir une adresse e-mail ou à vous connecter avec Google. Il y a aussi une petite notice vous rappelant que Claude 2 est actuellement en beta et que certaines fonctionnalités peuvent être limitées pour les utilisateurs gratuits. Vous serez également invité à accepter les conditions, politique d’utilisation acceptable et politique de confidentialité.

Avant d’utiliser Claude, vous devrez cliquer sur une poignée de pages d’information, y compris des rappels que le chatbot n’est pas destiné à donner des « conseils juridiques, financiers et médicaux », et que certaines conversations peuvent être examinées pour améliorer la sécurité de l’entreprise. systèmes.

Une fois que vous arrivez au chatbot, vous pouvez commencer à taper des invites ou des questions. Anthropic propose quelques invites suggérées, telles que « résumez ce document PDF dans un plan à puces » et « aidez-moi à pratiquer mon vocabulaire espagnol ».

