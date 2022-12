ChatGPT est une IA étonnante, mais les emplois humains sont sûrs (pour l’instant)

Si vous avez passé du temps à parcourir les flux de médias sociaux au cours de la semaine dernière (qui ne l’a pas fait), vous avez probablement entendu parler de ChatGPT. Le chatbot envoûtant et hallucinantdéveloppé par OpenAI et publié la semaine dernière, est une petite IA astucieuse qui peut cracher un texte très convaincant et à consonance humaine en réponse aux invites générées par l’utilisateur.

Vous pourriez, par exemple, lui demander d’écrire un résumé de l’intrigue pour Knives Out, sauf que Benoit Blanc est en fait Foghorn Leghorn (juste moi ?), et il va cracher quelque chose de relativement cohérent. Cela peut également aider à réparer le code cassé et à rédiger des essais si convaincants que certains universitaires disent qu’ils obtiendraient un A aux examens universitaires.

Ses réponses ont stupéfié les gens à un tel degré que certains ont même proclamé : « Google est mort ». Ensuite, il y a ceux qui pensent que cela va au-delà de Google : les emplois humains sont également en difficulté.

Le Gardien, par exemple, proclamé “les professeurs, les programmeurs et les journalistes pourraient tous être sans emploi dans quelques années.” Une autre prise, de la publication phare de l’Australian Computer Society Information Age, a suggéré la même chose. Le Telegraph a annoncé le bot pourrait “faire votre travail mieux que vous”.

Je dirais tenir vos chevaux numériques. ChatGPT ne va pas vous mettre au chômage pour l’instant.

Un excellent exemple de pourquoi est fourni par l’histoire publiée dans Information Age. La publication a utilisé ChatGPT pour écrire une histoire entière sur ChatGPT et a publié le produit fini avec une courte introduction. L’article est à peu près aussi simple que vous pouvez demander – ChatGPT fournit un récit de base des faits de son existence – mais en “écrivant” l’article, ChatGPT a également généré de fausses citations et les a attribuées à un chercheur d’OpenAI, John Smith ( qui est réel, Apparemment).

Cela souligne le principal défaut d’un grand modèle de langage comme ChatGPT : il ne sait pas séparer les faits de la fiction. Il ne peut pas être entraîné à le faire. C’est un mot organisateur, une IA programmée de manière à pouvoir écrire des phrases cohérentes.

C’est une distinction importante, et cela empêche essentiellement ChatGPT (ou le grand modèle de langage sous-jacent sur lequel il est construit, le GPT 3.5 d’OpenAI) d’écrire des nouvelles ou de parler de l’actualité. (Il n’est pas non plus formé sur des données à jour, mais c’est une autre chose.) Il ne peut certainement pas faire le travail d’un journaliste. Dire cela diminue l’acte de journalisme lui-même.

ChatGPT ne se rendra pas dans le monde pour parler aux Ukrainiens de l’invasion russe. Il ne pourra pas lire l’émotion sur le visage de Kylian Mbappe lorsqu’il remportera la Coupe du monde. Ce n’est certainement pas de sauter sur un bateau pour l’Antarctique pour écrire sur ses expériences. Il ne peut pas être surpris par une citation, complètement hors de propos, qui révèle à son insu un secret sur les affaires d’un PDG. Enfer, il n’aurait aucun espoir de couvrir la prise de contrôle de Twitter par Musk – ce n’est pas un arbitre de la vérité, et il ne peut tout simplement pas lire la pièce.

Il est intéressant de voir à quel point la réponse à ChatGPT a été positive. C’est absolument digne d’éloges, et les améliorations documentées qu’OpenAI a apportées à son dernier produit, GPT-3, sont intéressantes en elles-mêmes. Mais la principale raison pour laquelle il attire vraiment l’attention est qu’il est si facilement accessible.

GPT-3 n’avait pas de cadre en ligne simple et facile à utiliser et, bien que des publications comme le Guardian l’aient utilisé pour générer des articles, il n’a fait qu’un bref éclaboussement en ligne. Développer un chatbot avec lequel vous pouvez interagir et partager des captures d’écran change complètement la façon dont le produit est utilisé et dont on parle. Cela a également contribué à ce que le bot soit un peu surmédiatisé.

Curieusement, c’est la deuxième IA à faire sensation ces dernières semaines.

Le 15 novembre, Meta AI a publié sa propre intelligence artificielle, baptisée Galactica. Comme ChatGPT, c’est un grand modèle de langage et a été présenté comme un moyen “d’organiser la science”. Essentiellement, cela pourrait générer des réponses à des questions telles que “Qu’est-ce que la gravité quantique?” ou expliquer des équations mathématiques. Tout comme ChatGPT, vous posez une question et elle fournit une réponse.

Galactica a été formé sur plus de 48 millions d’articles et de résumés scientifiques, et il a fourni des réponses convaincantes. L’équipe de développement a présenté le bot comme un moyen d’organiser les connaissances, notant qu’il pourrait générer des articles de Wikipédia et des articles scientifiques.

Le problème était qu’il s’agissait principalement de pomper des ordures – un texte absurde qui semblait officiel et incluait même des références à la littérature scientifique, bien que celles-ci aient été inventées. Le volume considérable de désinformation qu’il produisait en réponse à de simples invites, et à quel point cette désinformation était insidieuse, a mis sur écoute les universitaires et les chercheurs en intelligence artificielle, qui ont laissé leurs pensées s’envoler sur Twitter. Le contrecoup a vu le projet fermé par l’équipe Meta AI après deux jours.

ChatGPT ne semble pas aller dans la même direction. Cela ressemble à une version “plus intelligente” de Galactica, avec un filtre beaucoup plus puissant. Là où Galactica offrait des moyens de construire une bombe, par exemple, ChatGPT élimine les demandes discriminatoires, offensantes ou inappropriées. ChatGPT a également été formé pour être conversationnel et admettre ses erreurs.

Et pourtant, ChatGPT est toujours limité de la même manière que tous les grands modèles de langage. Son but est de construire des phrases ou des chansons ou des paragraphes ou des essais en étudiant des milliards (des billions ?) de mots qui existent sur le Web. Il rassemble ensuite ces mots, prédisant la meilleure façon de les configurer.

Ce faisant, il écrit des réponses à essai assez convaincantes, bien sûr. Il écrit également des ordures, tout comme Galactica. Comment pouvez-vous apprendre d’une IA qui pourrait ne pas fournir une réponse véridique ? Quel genre d’emplois pourrait-il remplacer? Le public saura-t-il qui ou quoi a écrit une pièce ? Et comment pouvez-vous savoir que l’IA n’est pas véridique, surtout si cela semble convaincant ? L’équipe OpenAI reconnaît les lacunes du botmais ce sont des questions non résolues qui limitent les capacités d’une IA comme celle-ci aujourd’hui.

Ainsi, même si le petit chatbot est divertissant, comme en témoigne ce magnifique échange sur un mec qui se vante des citrouillesil est difficile de voir comment cette L’IA mettrait au chômage des professeurs, des programmeurs ou des journalistes. Au lieu de cela, à court terme, ChatGPT et son modèle sous-jacent complèteront probablement ce que font les journalistes, les professeurs et les programmeurs. C’est un outil, pas un remplacement. Tout comme les journalistes utilisent l’IA pour transcrire de longues interviews, ils peuvent utiliser une IA de type ChatGPT pour, disons, générer une idée de titre.

Parce que c’est exactement ce que nous avons fait avec cette pièce. Le titre que vous voyez sur cet article a été, en partie, suggéré par ChatGPT. Mais ses suggestions n’étaient pas parfait. Il a suggéré d’utiliser des termes tels que “Human Employment” et “Humans Workers”. Ceux-ci semblaient trop officiels, trop… robotiques. Vide d’émotion. Nous avons donc peaufiné ses suggestions jusqu’à ce que nous obtenions ce que vous voyez ci-dessus.

Cela signifie-t-il qu’une future itération de ChatGPT ou de son modèle d’IA sous-jacent (qui pourrait être publié dès l’année prochaine) ne se présentera pas et nous rendra inutiles ?

Peut-être! Pour l’instant, j’ai l’impression que mon travail de journaliste est assez sûr.