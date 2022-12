ChatGPT est un nouveau chatbot IA qui peut répondre aux questions et rédiger des essais

Sam Altman, co-fondateur et PDG d’OpenAI Inc., prend la parole lors de TechCrunch Disrupt 2019 à San Francisco, Californie, le jeudi 3 octobre 2019. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Pour son travail quotidien, Tobias Zwingman est l’associé gérant de RAPYD.AI, une société de conseil allemande qui aide ses clients à utiliser l’intelligence artificielle. En parallèle, Zwingmann enseigne des cours en ligne sur l’IA. Dernièrement, Zwingmann a généré des notes de cours en utilisant ChatGPT, un nouveau chatbot qui est rapidement devenu la dernière mode technologique. Zwingmann a déclaré qu’il avait récemment demandé à ChatGPT d’expliquer les mécanismes et le fonctionnement d’une technologie d’apprentissage automatique connue sous le nom de DBSCAN, qui est l’abréviation de regroupement spatial basé sur la densité d’applications avec bruit, car il est trop “paresseux pour tout écrire”. “Je suis monté et j’ai dit:” OK, dites-moi une étape par étape détaillée du fonctionnement de l’algorithme DBSCAN “, et cela m’a donné cette étape par étape”, a déclaré Zwingmann. Après un peu de peaufinage et d’édition, Zwingmann a déclaré que les notes de cours étaient en bon état. “Cela m’a pris environ 30 minutes, et avant cela, j’aurais passé toute la journée”, a déclaré Zwingmann. “Je ne peux pas négliger le fait que cela s’est avéré extrêmement bénéfique.” ChatGPT a fait ses débuts fin novembre et est rapidement devenu une sensation virale, les gens tweetant des questions telles que “Les NFT sont-ils morts” et des demandes telles que “Racontez une blague amusante sur les risques fiscaux du travail à distance international”. Ils incluent une capture d’écran de la réponse de ChatGPT, ce qui est souvent – mais pas toujours – logique. La technologie a été développée par la société basée à San Francisco OpenAIune société de recherche dirigée par Sam Altman et soutenue par Microsoft , co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et Khosla Ventures. ChatGPT génère automatiquement du texte basé sur des invites écrites d’une manière beaucoup plus avancée et créative que les chatbots du passé de la Silicon Valley. Au cours d’une année qui s’est transformée en raté pour le secteur de la technologie, avec des licenciements massifs, des cours boursiers détruits et des catastrophes cryptographiques dominant les gros titres, ChatGPT a rappelé que l’innovation est toujours en cours.

Les dirigeants de la technologie et les investisseurs en capital-risque en ont jailli sur Twitter, certains même comparant ça à Pommes lancement de l’iPhone en 2007. Cinq jours après la sortie d’OpenAI de ChatGPT, Altman a dit que l’outil de recherche de chat “a franchi 1 million d’utilisateurs !” En 2016, des géants de la technologie comme Facebook , Google et Microsoft claironnaient les assistants numériques comme la prochaine évolution de l’interaction entre l’homme et l’ordinateur. Ils se sont vantés du potentiel des chatbots pour commander Uber trajets, acheter des billets d’avion et répondre aux questions d’une manière réaliste. Six ans plus tard, les progrès ont été lents. La majorité des chatbots avec lesquels les gens interagissent sont encore relativement primitifs, seulement capables de répondre à des questions rudimentaires sur les pages du service d’assistance de l’entreprise ou d’aider au minimum les clients frustrés à comprendre pourquoi leurs factures de câble sont si élevées. Mais avec les premiers utilisateurs de ChatGPT démontrant la capacité de la technologie à mener une conversation à travers plusieurs requêtes en plus de générer du code logiciel, le monde du soi-disant traitement du langage naturel semble entrer dans une nouvelle phase. Cela fait partie de la tendance générale. Les investisseurs technologiques injectent des milliards de dollars dans des startups spécialisées dans le domaine de l’IA générative, qui fait référence à la capacité des ordinateurs à créer automatiquement du texte, des vidéos, des photos et d’autres médias à l’aide de technologies d’apprentissage automatique de pointe. Brendan Burkun analyste de la société de données de l’industrie technologique PitchBook, a déclaré qu’un certain nombre d’investisseurs en début de carrière ont tourné leur attention des crypto-monnaies et des concepts connexes comme le web3 vers les technologies d’IA génératives. “C’est une tendance qui est perceptible”, a déclaré Burke. Selon PitchBook, les principales entreprises du secteur sont Khosla, David Sacks’ Craft Ventures, Sequoia, Entrepreneur First du Royaume-Uni et Lux Capital. Les investisseurs ont également remarqué sur des plateformes comme GitHub que de nombreux développeurs web3 ont déplacé leur attention des NFT et des projets de cryptographie vers des initiatives d’IA générative open source, a déclaré Burke. “Je pense que c’est le signe d’une partie de la réflexion en cours sur le marché des jeunes pousses”, a déclaré Burke.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est essentiellement une variante du populaire GPT-3.5 d’OpenAI logiciel de génération de langage conçu pour mener des conversations avec les gens. Certaines de ses fonctionnalités incluent la réponse à des questions de suivi, la remise en question de prémisses incorrectes, le rejet de requêtes inappropriées et même l’admission de ses erreurs, selon une OpenAI. sommaire du modèle de langage. ChatGPT a été formé sur une énorme quantité de données textuelles. Il a appris à reconnaître des modèles qui lui permettent de produire son propre texte imitant divers styles d’écriture, a déclaré Berne Elliot, vice-président de Gartner. OpenAI ne révèle pas quelles données précises ont été utilisées pour former ChatGPT, mais la société dit il a généralement exploré le Web, utilisé des livres archivés et Wikipedia. OpenAI a refusé de commenter cette histoire. Elliot a déclaré que pour l’instant, ChatGPT est plus un moyen pour OpenAI de gagner en publicité et de montrer ce qui est possible pour les grands modèles de langage, par opposition à un logiciel utile à incorporer pour les entreprises. Bien que ChatGPT soit gratuit, OpenAI vend l’accès à son langage sous-jacent et aux modèles d’IA associés que les entreprises peuvent utiliser. “ChatGPT, tel qu’il est actuellement conçu, est une astuce de salon”, a déclaré Elliot. “C’est quelque chose qui ne va pas en soi résoudre ce dont les gens ont besoin, à moins que ce dont ils ont besoin ne soit une sorte de distraction.”