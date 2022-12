ChatGPT d’OpenAI est un aperçu fascinant du pouvoir effrayant de l’IA

Il y a un nouveau chatbot AI à découvrir – à condition que les serveurs qui l’hébergent ne soient pas en panne à cause d’un trafic écrasant.

Depuis le lancement de ChatGPT la semaine dernière, plus d’un million de personnes se sont inscrites pour l’utiliser, selon le président d’OpenAI, Greg Brockman. C’est un partenaire de conversation amusant, inventif, engageant et totalement indigne de confiance, et je vous recommande fortement de le vérifier lorsque les serveurs ne sont pas décalés sous la charge.

D’autres écrivains se sont amusés à amener ChatGPT à, par exemple, écrire une bataille de rap entre des anticorps et des groupes de petites molécules, ou un Seinfeld script où Jerry découvre l’algorithme de tri à bulles. Mais il n’y a pas de texte drôle généré par l’IA ici pour vous aujourd’hui, juste quelques réflexions sur ChatGPT et où nous nous dirigeons.

Il y a quelques semaines, j’ai écrit sur les avancées étonnantes de l’IA, et j’ai cité le dirigeant de Google, Mo Gawdat, qui raconte comment il s’est inquiété de l’IA générale après avoir vu des chercheurs en robotique travailler sur une IA capable de ramasser une balle. : Après de nombreux échecs, l’IA a attrapé la balle et l’a tenue devant les chercheurs, étrangement humaine. “Et j’ai soudainement réalisé que c’était vraiment effrayant”, a déclaré Gawdat. “Ça m’a complètement gelé. … La réalité est que nous créons Dieu.

De nombreuses personnes travaillant sur des systèmes d’IA ont vécu un moment comme celui-ci à un moment ou à un autre au cours des dernières années – un moment d’émerveillement mêlé d’effroi quand il leur est soudainement apparu clairement que l’humanité était sur le point de quelque chose de vraiment énorme. Mais pour le grand public, avant 2022, il y avait peu de chances de se retrouver face à face avec ce dont l’IA est capable. Il était possible de jouer avec le modèle GPT-3 d’OpenAI, mais sur un site relativement inaccessible avec de nombreux paramètres utilisateur déroutants. Il était possible de parler avec des chatbots comme Blenderbot de Meta, mais Blenderbot était vraiment, vraiment stupide.

ChatGPT est donc la première introduction pratique du grand public à la puissance de l’IA moderne, et par conséquent, beaucoup d’entre nous ont notre version du moment Gawdat. ChatGPT, par défaut, ressemble à un étudiant produisant un essai pour la classe (et son implication la plus immédiate est que de tels essais deviendront probablement une chose du passé).

Mais ça n’a pas à sonner comme ça; dites-lui de nettoyer ses essais dans le style maison new-yorkais, et il écrit mieux. Dites-lui d’écrire Shakespeare, et il essaiera (la cadence de tout ce qui doit être dit n’est généralement pas très bonne, alors bonne chance avec le pentamètre iambique). Il est particulièrement bon pour reformuler de grands philosophes ou de grandes œuvres littéraires dans la langue vernaculaire d’un gangster des années 1920 ou d’un rappeur des années 1990 ; cela peut être drôle, bien qu’il ne soit jamais clair à quel point intentionnellement. “C’est énorme”, j’ai entendu plusieurs personnes qui étaient auparavant sceptiques en matière d’IA.

La première loi : ne vous faites pas annuler

C’est encore loin d’être parfait. Malgré tous les efforts d’OpenAI, ChatGPT fait encore souvent des bêtises et peut parfois être amené à dire des choses racistes ou haineuses. Et dans le cadre d’un effort désespéré pour former le système à ne pas dire des choses racistes et haineuses, OpenAI lui a également appris à être souvent idiot ou évasif sur toute question qui pourrait même toucher à un sujet controversé.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Futur parfait

Chaque semaine, nous explorons des solutions uniques à certains des plus grands problèmes du monde.

Parfois, mais pas de manière fiable, ChatGPT prétendra qu’il est offensant de “faire des généralisations sur n’importe quel groupe de personnes en fonction de leur sexe”, si on leur pose une question factuelle de base telle que “les hommes sont-ils généralement plus grands que les femmes?” (Ils le sont.) Si on l’interroge sur des sujets difficiles, il insiste immédiatement sur le fait qu’il ne s’agit que d’un modèle de langage formé par OpenAI, sans croyances ni opinions, et pourtant à d’autres moments, s’il est incité intelligemment, il exprimera volontiers ses croyances et ses opinions. .

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi OpenAI a fait de son mieux pour rendre ChatGPT aussi inoffensif que possible, même s’il est tout à fait possible de contourner ces limites. Aucune entreprise d’intelligence artificielle réputée ne souhaite que sa création commence à cracher du racisme en un clin d’œil, comme l’a fait le chatbot Tay de Microsoft il y a quelques années. Si OpenAI a formé son système en utilisant certaines lois de la robotique de style Isaac Asimov, la première loi est définitivement “n’embarrassez pas OpenAI”.

Un aperçu de ce qui nous attend

Mais si ChatGPT est défectueux, il est suffisamment intelligent pour être utile malgré ses défauts. Et de nombreuses failles seront supprimées avec plus de recherche et d’efforts – très probablement très bientôt, avec le prochain modèle de langage majeur d’OpenAI dans quelques semaines ou mois.

“Ce qui fait exploser mon cerveau … c’est que ChatGPT n’est même pas le meilleur chatbot d’IA d’OpenAI”, a déclaré Kevin Roose du New York Times cette semaine sur le podcast technologique du Times. Fourche dure. “En ce moment, OpenAI développe la prochaine version de son grand modèle de langage, GPT4, et si vous parlez à des gens de la Silicon Valley qui travaillent dans la recherche sur l’IA, ils en parlent comme si c’était magique.”

Les plus grands noms de la Silicon Valley ont été tout à fait francs sur les raisons pour lesquelles ils font cela et sur la direction qu’ils pensent prendre. L’objectif est de construire des systèmes qui surpassent les humains à tous égards et ainsi transformer fondamentalement l’avenir de l’humanité, même si cela comporte une réelle chance de nous anéantir si les choses tournent mal. “ChatGPT est effrayant. Nous ne sommes pas loin d’une IA dangereusement puissante », Elon Musk tweeté plus tôt ce mois-ci. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a proposé un accord qualifié, répondre, “je suis d’accord sur le fait d’être proche d’une IA dangereusement forte dans le sens d’une IA qui pose par exemple un énorme risque de cybersécurité. et je pense que nous pourrions arriver à une véritable AGI au cours de la prochaine décennie, nous devons donc prendre ce risque très au sérieux aussi.

Il y a eu une tendance à rejeter ces affirmations comme un battage médiatique sans signification; après tout, chaque startup de la Silicon Valley prétend qu’elle va transformer le monde, et le domaine de l’IA a été marqué par des étés d’optimisme suivis d’hivers d’espoirs déçus. Mais ChatGPT indique clairement que derrière le battage médiatique et la peur, il y a au moins un peu – et peut-être beaucoup – de substance.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!