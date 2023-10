ChatGPT dévoile Polymathic AI, un outil révolutionnaire pour l’exploration scientifique

Un groupe de scientifiques internationaux a uni ses forces pour dévoiler une initiative de recherche révolutionnaire appelée Polymathic AI, exploitant la technologie qui sous-tend ChatGPT pour créer un outil d’intelligence artificielle adapté à la découverte scientifique.

ChatGPT traite principalement du traitement du langage naturel, mais Polymathic AI vise à exceller dans un domaine différent. Il s’appuiera sur des données numériques et des simulations physiques couvrant diverses disciplines scientifiques, aidant ainsi les chercheurs à modéliser divers sujets tels que les étoiles supergéantes et les modèles climatiques.

La chercheuse principale Shirley Ho, chef de groupe au Center for Computational Astrophysics du Flatiron Institute à New York, estime que cette initiative révolutionnera l’application de l’IA et de l’apprentissage automatique dans le domaine scientifique. Elle compare le concept à la facilité d’apprendre une nouvelle langue lorsqu’on en connaît déjà plusieurs autres.

ChatGPT présente l’IA polymathique

L’IA polymathique capitalise sur un modèle pré-entraîné, appelé modèle de base, qui peut accélérer et améliorer considérablement le développement de modèles scientifiques par rapport à un départ de zéro. Même lorsque les données de formation ne semblent pas directement pertinentes pour le problème, cette approche peut révéler des points communs et des liens entre différents domaines scientifiques.

L’équipe Polymathic AI comprend des experts en physique, astrophysique, mathématiques, intelligence artificielle et neurosciences. Leur projet collectera des données provenant d’une multitude de sources en physique et en astrophysique, avec l’intention de s’étendre à des domaines comme la chimie et la génomique. Cette approche multidisciplinaire sera appliquée à un large éventail de défis scientifiques.

Une amélioration significative qu’offre Polymathic AI par rapport à ChatGPT est l’accent mis sur la précision. Le projet traite les données numériques comme de véritables nombres, et non comme de simples caractères, et utilise de véritables ensembles de données scientifiques qui résument la physique sous-jacente de l’univers.

La transparence et l’ouverture sont au cœur de la mission de Polymathic AI. L’équipe vise à rendre tous leurs travaux accessibles au public, dans le but de démocratiser l’IA pour la recherche scientifique. À terme, ils prévoient de proposer à la communauté scientifique un modèle pré-entraîné, capable d’améliorer les analyses scientifiques dans divers domaines et problématiques. Ce projet représente une étape importante vers l’élargissement de l’application de l’IA dans le domaine de la découverte scientifique.

Contributions de l’IANS