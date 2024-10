ChatGPT arrive sur Windows | TechCrunch

ChatGPT est désormais sous Windows.

Aujourd’hui, OpenAI annoncé que ça a commencé aperçu une application Windows dédiée pour ChatGPT, sa plateforme de chatbot alimentée par l’IA.

Actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, Team, Enterprise et Edu, l’application est une première version, dit OpenAI, arrivant avant une « expérience complète » plus tard dans l’année.

« Avec l’application de bureau officielle ChatGPT, vous pouvez discuter de fichiers et de photos », écrit OpenAI. « Cette application vous apporte les dernières améliorations du modèle d’OpenAI, y compris l’accès à OpenAI o1-preview, notre modèle le plus récent et le plus intelligent. »

Crédits images :OpenAI

L’application ChatGPT pour Windows peut s’exécuter sur la plupart des machines Windows 10, mais présente actuellement certaines limitations par rapport aux autres clients ChatGPT. Il ne prend pas encore en charge la voix, y compris le mode vocal avancé, et certaines intégrations avec le GPT Store d’OpenAI ne sont pas fonctionnelles.

Comme avec l’application ChatGPT pour macOS, l’application ChatGPT pour Windows vous permet de la réduire dans une petite fenêtre « compagnon » aux côtés d’autres applications pendant que vous travaillez. Vous pouvez y télécharger des fichiers et des photos, lui faire résumer des documents et créer des images via le générateur d’images DALL-E 3 d’OpenAI.