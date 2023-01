ChatGPT AI pourrait aider à dépister la maladie d’Alzheimer

Les chercheurs affirment que le programme de chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT, rendu célèbre pour sa capacité à créer des réponses de type humain lorsqu’il y est invité, pourrait aider les médecins à détecter les premiers stades de la maladie d’Alzheimer.

Une étude de la Drexel University School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems, basée à Philadelphie, a révélé que ChatGPT d’Open AI était précis à 80 % pour prédire les premiers signes de démence.

Les auteurs de l’étude écrivent dans leur article évalué par des pairs, publié le 22 décembre dans la revue PLOS Digital Health, que le programme offre une “approche prometteuse” pour évaluer la maladie d’Alzheimer.

“Notre preuve de concept montre que cela pourrait être un outil simple, accessible et suffisamment sensible pour les tests communautaires”, a déclaré Hualou Liang, professeur à Drexel et co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse.

“Cela pourrait être très utile pour le dépistage précoce et l’évaluation des risques avant un diagnostic clinique.”

OpenAI est une organisation de recherche à but non lucratif fondée par l’investisseur de la Silicon Valley Sam Altman et le milliardaire Elon Musk, dont les bailleurs de fonds incluent le capital-risqueur Peter Thiel.

ChatGPT a suscité une large attention après qu’OpenAI ait proposé des tests publics du chatbot alimenté par l’IA, surprenant les utilisateurs par sa capacité à fournir des réponses à une série de questions.

Les chercheurs à l’origine de l’étude ChatGPT affirment que, comme les troubles du langage affectent entre 60 et 80 % des patients atteints de démence, des programmes capables de détecter des “indices subtils”, tels que des erreurs de grammaire et de prononciation, des hésitations et l’oubli du sens des mots, pourraient aider à déterminer si un le patient a besoin d’un examen complet.

Bien qu’il n’existe aucun remède contre la maladie d’Alzheimer, les chercheurs affirment que des options thérapeutiques existent si la maladie est détectée tôt.

“Les tests les plus couramment utilisés pour la détection précoce de la maladie d’Alzheimer examinent les caractéristiques acoustiques, telles que la pause, l’articulation et la qualité vocale, en plus des tests de cognition”, a déclaré Liang. “Mais nous pensons que l’amélioration des programmes de traitement du langage naturel offre une autre voie pour soutenir l’identification précoce de la maladie d’Alzheimer.”

Avec l’aide des National Institutes of Health des États-Unis, les chercheurs affirment avoir formé le programme à l’aide de transcriptions d’enregistrements vocaux, rassemblées spécifiquement pour tester la capacité des programmes de traitement du langage naturel à prédire la démence.

Ils disent que le programme a pu produire un profil de la parole d’Alzheimer, également connu sous le nom d ‘«intégration», que les chercheurs ont ensuite utilisé pour recycler le programme afin de sélectionner les transcriptions produites par une personne développant la maladie d’Alzheimer.

Le programme a également obtenu de meilleurs résultats pour prédire la gravité de la démence d’une personne par rapport à une analyse “acoustique” qui examinait des caractéristiques telles que les pauses, la force de la voix et les troubles de la voix.

Felix Agbavor, chercheur doctorant et auteur principal de l’article, a déclaré que la formation de ChatGPT avec un “ensemble de données massif d’entretiens”, dont certains avec des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, fournirait les informations nécessaires pour détecter des modèles de parole qui pourraient ensuite identifier de futurs patients.

À l’avenir, les chercheurs prévoient de développer une application Web qui pourrait être utilisée comme outil de présélection pour la maladie d’Alzheimer à la maison ou dans un cabinet médical.



Avec des fichiers de CNN et Reuters