ChatGPT a un problème avec Scarlett Johansson

Pensiez-vous que Sky, la nouvelle voix sympathique de ChatGPT, ressemblait à Samantha de Son? Tout le monde ne l’a pas fait, mais suffisamment de gens ont remarqué une particularité distincte de Scarlett Johansson dans le chatbot pour que cela soit devenu une histoire. Et puis Johansson elle-même a décidé que Sky sonnait un peu trop près de chez elle, d’autant plus qu’elle avait refusé les offres du PDG d’OpenAI, Sam Altman, de jouer Sky elle-même. Nous ne connaissons toujours pas tous les détails de la chronologie ici, qui savait quoi, ce qu’Altman a fait lorsque Johansson a dit non, et bien plus encore. Mais tout cela est juste bizarre.