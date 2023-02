ChatGPT a présenté l’IA aux masses et cela nous affecte déjà

En quelques mois seulement, le chatbot de questions-réponses ChatGPT est devenu si populaire qu’il n’est pas rare que les utilisateurs voient un message indiquant qu’il est à pleine capacité et ne peut plus traiter de requêtes. Selon UBS, ChatGPT comptait en moyenne environ 13 millions de visiteurs par jour fin janvier.

OpenAI, la startup basée à San Francisco derrière ChatGPT, a de gros bailleurs de fonds, dont le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et Khosla Ventures. Microsoft a également investi dans l’entreprise et a aurait a envisagé d’ajouter ChatGPT à son moteur de recherche Bing.

“Contrairement à certains des autres secteurs technologiques à la mode ces dernières années, cela a une application très réelle à la fois pour les particuliers et pour les entreprises en ce moment”, a déclaré Rowan Curran, analyste chez Forrester, à CNBC.

Les chatbots existent depuis un certain temps, mais la plupart ont été adaptés à des tâches très spécifiques telles que répondre aux questions de base du service client concernant votre facture de téléphone. ChatGPT est beaucoup plus sophistiqué en raison des données étendues sur lesquelles il a été formé.

“OpenAI ne révèle pas de données spécifiques qu’ils utilisent pour s’entraîner. Nous savons qu’il s’agit d’une tonne de données”, déclare le journaliste technologique de CNBC, Jonathan Vanian. “Il surfe sur le Web, met en file d’attente toutes ces données Internet. Ils font des entrées de Wikipédia, beaucoup de livres archivés.”

ChatGPT fait partie d’un domaine en plein essor de l’IA connu sous le nom d’IA générative. La technologie a enthousiasmé les investisseurs en capital-risque. Le financement des entreprises d’IA générative a atteint 1,37 milliard de dollars rien qu’en 2022, selon Pitchbook. Bien que ChatGPT soit gratuit, OpenAI a récemment annoncé un nouveau plan d’abonnement de 20 $/mois qui offre aux membres des avantages supplémentaires tels que l’accès à ChatGPT même pendant les heures de pointe.

“La plupart de l’IA au cours des deux dernières décennies a vraiment consisté à analyser des données existantes”, explique Gaurav Gupta, partenaire chez Lightspeed Venture Partners. “L’IA générative est très différente. Elle vous permet de créer un tout nouveau contenu. Ce contenu peut être du texte, comme un article d’actualité, une poésie ou une copie marketing, un site Web. Il peut s’agir d’une vidéo. Il peut même s’agir d’audio, comme la création d’une toute nouvelle musique. .”

Mais l’IA générative est toujours confrontée à un certain nombre de défis, notamment le développement de contenus inexacts, biaisés ou inappropriés.

Regarder le vidéo pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’IA générative comme ChatGPT et sur ce que la technologie peut signifier pour les entreprises et la société dans son ensemble.