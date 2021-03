La viticulture à Bordeaux a été au centre de l’agriculture de la région pendant des siècles, et les producteurs savent très bien comment le climat, l’altitude, l’aspect et d’autres facteurs importants affectent le caractère des vins qu’ils vendent. De plus, les vignerons ont passé un temps et un argent infinis à analyser techniques pour trouver l’expression parfaite de leurs raisins dans un verre.

Mais mercredi, ils ont découvert ce qui se passe lorsque le vin atteint cette dernière frontière: l’espace.

Et ce n’est pas juste tout vin qui a passé un an dans l’espace. Le Château Pétrus est l’un des vins les plus réputés et les plus chers au monde. La zone de production est Pomerol, qui se niche à côté de Saint-Emilion sur la rive droite de Bordeaux. Les vins de là-bas n’ont pas de classification mais ne vous y trompez pas, Petrus est un gros frappeur.

«Ce n’est pas n’importe quelle bouteille qui a été envoyée à l’ISS, c’est une bouteille de Château Pétrus 2000», explique Philippe Darriet, chef œnologue et président de l’ISVV Bordeaux.

Les résultats ont été rendus publics mercredi lorsque la start-up Space Cargo Unlimited, en partenariat avec ISVV (Science Institute of Vine and Wine), a annoncé que les 12 bouteilles et 320 sarments de vigne étaient revenus sur Terre avec une dégustation, une odeur et un aspect différents par rapport aux bouteilles restées au sol.

« La principale raison d’aller dans l’espace était, en fait, de voir comment le processus de vieillissement fonctionne et comment nous pouvons influencer le processus de vieillissement. Pour cela, nous devons savoir comment le processus de vieillissement fonctionne. Et la seule façon de trouver le rôle de certaines substances est d’aller dans des conditions où vous pouvez exclure ces fonctionnements de ces substances, par exemple l’oxygène », explique le Dr Michael Lebert, un biologiste spatial qui a contribué à la conception de l’expérience.

Comme si passer un an dans l’espace ne suffisait pas pour en faire un millésime spécial, Philippe Darriet, chef œnologue et président de l’ISVV Bordeaux, révèle que le vin est incroyablement exclusif à 5000 euros la bouteille.

Swirl, sniff et slurp – les experts peuvent-ils repérer la différence?

Jane Anson, spécialiste du vin et écrivain pour « The Decanter », pense qu’elle peut.

«Ils étaient tous les deux absolument magnifiques, mais encore une fois suivant la couleur, celui qui était resté sur Terre pour moi était encore un peu plus fermé, un peu plus tannique, un peu plus jeune. Et celui qui avait remonté dans l’espace, les tanins s’était adouci, le côté des aromates plus floraux est ressorti. Ils étaient tous les deux beaux. Celui qui était resté sur Terre était un peu plus jeune que celui qui avait été dans l’espace », dit-elle.

L’œnologue Franck Dubourdieu est moins certain.

« Ce n’était pas facile à définir, je ne suis pas sûr d’avoir bien compris. Je suis honnête. C’était difficile », dit-il.

Pourquoi les deux vins peuvent-ils avoir un goût différent?

Lorsque vous décantez un vin, faites-le tourner dans votre verre ou le sucer dans votre bouche pour faire ces bruits que beaucoup de gens regardent dans les restaurants, vous accélérez l’oxydation du vin. Vous êtes en effet en l’ouvrant en provoquant une réaction chimique.

Le biologiste spatial Lebert explique plus:

«Dans des conditions normales sur Terre, au sol, nous avons un approvisionnement limité en oxygène, mais nous avons toujours la convection et cette convection fonctionne de manière à se mélanger autour de l’oxygène. Donc, c’est presque tout le temps la même concentration d’oxygène. Et cela leur donne accès à toutes sortes de réactions chimiques, qui entraînent un vieillissement, qui se traduit par une oxydation, des substances oxydantes qui changent le goût. «

Dans l’espace, sans gravité, cette convection ne se produit pas.

Comment cela peut-il améliorer la vinification sur Terre?

Les résultats préliminaires de la dégustation publiés mercredi 24 mars montrent des différences de couleur, de goût et d’arôme entre le vin de l’espace et le vin de terre.

Comprendre comment la gravité et l’oxygène affectent le processus de vieillissement pourrait permettre aux producteurs de vieillir plus rapidement les vins fins.

Mais cette expérience ne concerne pas seulement les bouteilles finies – la cargaison spatiale comprenait également des vignes.

Les extraits de vigne – connus sous le nom de cannes dans le monde viticole – non seulement ont survécu au voyage, mais ont également poussé plus vite que les vignes sur terre, malgré la lumière et l’eau limitées.

«Une des choses qui nous a beaucoup surpris, c’est que toutes les cannes ont survécu. Mais ce qui s’est passé, en plus, c’est que ces cannes qui sont revenues poussent beaucoup, beaucoup plus vite que les commandes», explique Lebert.

Certaines des vignes ont commencé à fleurir trois à quatre semaines seulement après leur retour sur Terre.

Les scientifiques prévoient d’effectuer plus de tests pour déterminer comment ils ont changé au cours de leur voyage en apesanteur. Et un gros test pour eux sera la résilience. Les vignerons perdent constamment leurs récoltes à cause de la pourriture et du mildiou. Cela pourrait-il être bientôt des choses du passé?

«Ce que nous espérons, c’est que les plantes rentrées (de l’ISS) pourraient avoir acquis des marques, des caractéristiques différentes (des vignes de la Terre), c’est l’objectif de notre recherche», explique Stephanie Cluzet, responsable de la recherche sur la vigne à l’ISVV.

«Nous allons maintenant défier ces plantes avec, par exemple, des maladies telles que le mildiou de la vigne qui pose beaucoup de problèmes. Nous ferons certainement aussi des tests pour le phylloxéra de la vigne, qui est également un problème majeur pour la vigne. Et nous chercherons certainement un modification possible de sa capacité d’humidité en vue d’avoir une plante plus résistante en période de sécheresse. «

Comprendre comment les plantes se développent en dehors de l’atmosphère terrestre pourrait ouvrir la voie à la viticulture et à la vinification dans l’espace. Mais il a également le potentiel d’améliorer les pratiques agricoles plus près de chez nous.

Les expériences font partie d’un effort à plus long terme visant à rendre les plantes sur Terre plus résistantes aux changements climatiques et aux maladies en les exposant à de nouveaux stress.

«Lorsque vous exposez du vin, lorsque vous exposez des cellules, des plantes à un environnement sans gravité … nous créons un stress énorme sur toutes les espèces vivantes et ce stress accélère une partie de la progression naturelle», déclare Nicolas Gaume, PDG et co-fondateur de Space Cargo Illimité.

«L’idée est que ce qui est capable de résister au stress, au manque de gravité, sera mieux équipé, plus résilient face à des stress tels que le changement climatique qui conduit à des sols plus salés en raison de la moindre teneur en eau et également plus élevée variations de température. «

Les investisseurs privés ont aidé à financer le projet, même si le coût global n’a pas été divulgué.

Les scientifiques analyseront plus en détail le vin et la vigne au cours des prochains mois.