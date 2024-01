Château d’eau aux oiseaux M50 / FLIP studio

© Fangfang Tian

2023



Soleil de Kailun



Description textuelle fournie par les architectes. Le Bird Water Tower est situé dans le coin nord-ouest du M50 Creative Park à Shanghai, soutenu par la phase II des 1000 arbres de Heatherwick. Le château d’eau a une histoire industrielle d’un demi-siècle, autrefois atelier de l’artiste et conservateur Bing Su, mais a ensuite été abandonné pendant plusieurs années. La rénovation du château d’eau vise à reconstruire une série d’expériences spatiales dans les ruines qui peuvent permettre aux gens de faire la navette entre l’ancien et le nouveau temps et lieu, et de s’immerger dans l’art contemporain.

La rénovation est un processus de recompréhension et d’excavation, ainsi qu’un processus créatif de reconstruction. À partir de l’espace extérieur, une série de plates-formes, de ponts et d’escaliers ont été insérés dans des positions appropriées pour former une circulation vers le château d’eau. Dans le même temps, des détails tels que les mains courantes et les balustrades en acier rouillé noir produisaient un fort sentiment d’enceinte, établissant effectivement un signe du « nouveau », séparé de l’ancien bâtiment, lorsque les visiteurs font la navette entre l’ancien et le nouveau, l’intérieur et l’autre. Extérieur.

Plan – Toit

Il y a deux espaces intérieurs sous le château d’eau : l’un est carré et l’autre rectangulaire, séparés par une étroite terrasse extérieure. Après rénovation, l’espace carré sera utilisé comme café ouvert au public, et l’espace rectangulaire sera une salle multifonctionnelle pouvant être librement transformée en réception, exposition ou restaurant de collectionneurs. La conception a traité les deux espaces d’une manière complètement différente : dans le hall carré, le mur de gypse humide a été retiré pour exposer le mur nu en ciment gris foncé brut, tout en conservant les traces laissées après la démolition de la cloison intérieure. Ensuite, le bar à café en OSB peint en noir et en acier inoxydable brossé a été inséré pour former une « boîte noire » à l’entrée.

Les vieux murs rappelant l’ancienne époque industrielle, éclairés par des néons roses, révèlent une atmosphère tamisée et ambiguë. D’autre part, dans le hall rectangulaire, une boîte blanche aux deux tiers de la hauteur du mur a été insérée, exposant uniquement la texture originale du plafond et faisant face aux 1000 Arbres Phase II. Dans « la boîte blanche », la juxtaposition du nouveau et de l’ancien est amplifiée, notamment dans les détails de la nouvelle porte, où la boîte blanche est imbriquée dans l’ancien mur : le nouveau mur blanc, le mur de briques taillées et le les anciens revêtements en terrazzo sont directement exposés au spectateur d’une manière similaire à « l’anatomie architecturale » de Gordon Clark.

Dans le processus de reconstruction spatiale, la conservation de l’art constitue un autre indice important. L’introduction de l’art est généralement placée au tournant clé de l’espace de circulation, y compris diverses formes d’art médiatique, telles que le graffiti, l’installation, la peinture et la vidéo, afin que les visiteurs puissent se laisser guider par l’art et accéder progressivement au château d’eau.

Le long de l’escalier, il y avait un mur de ciment jaune tacheté avec une texture de terrazzo délavé laissé par l’ère industrielle. La conception a spécialement réservé ce vieux mur intact, ce qui a conduit à la spectaculaire performance de graffiti en direct du graffeur français Dezio avant l’ouverture du château d’eau. En arrivant sur le toit-terrasse, une plaque flottante en métal poli a été insérée au bas du château d’eau afin qu’à l’avenir, des œuvres d’art médiatiques numériques puissent y être projetées en fonction des expositions et des événements. À la tombée de la nuit, le château d’eau, éclairé par des néons vibrants et des projections dynamiques, ressemble à un phare d’un autre temps et d’un autre espace, devenant un point de repère unique dans le calme parc M50.