Chatbots IA offrant des conseils santé : les risques et les défis | Actualités technologiques

L’intelligence artificielle (IA) se transforme rapidement et les gens l’expérimentent. Les outils d’IA générative sont désormais également utilisés pour demander un avis médical.

Récemment, la National Eating Disorders Association (NEDA) des États-Unis a mis hors service un chatbot à intelligence artificielle, « Tessa », après avoir signalé que ce chatbot donnait des conseils préjudiciables à ses utilisateurs. Dans un communiqué, Liz Thompson, PDG de NEDA, a déclaré que le chatbot n’était pas destiné à remplacer la ligne d’assistance mais avait plutôt été créé en tant que programme distinct. Thompson a précisé que le chatbot n’est pas géré par ChatGPT et n’est « pas un système d’IA hautement fonctionnel ».

Les conseils de santé de l’IA fournissent aux utilisateurs une variété d’informations telles que les symptômes, le diagnostic et même le traitement et la prévention. À travers diverses vidéos, publications et bobines, ces conseils de santé issus des Large Language Models (LLM) sont présentés comme s’il s’agissait de conseils écrits par des humains, ce qui les rend plus crédibles. Cependant, l’utilisation de ces conseils de santé liés à l’IA comporte un certain nombre de risques potentiels.

Des médecins IA partagent des conseils de chatbot comme remèdes pour la santé

UN vidéo sur une page Facebook montre un médecin partageant des conseils sur la façon de manger des aliments sains pour prendre du poids. Une autre vidéo générée par l’IA partage un « remède » pour garder des gencives et des dents saines. Celles-ci font partie des nombreuses vidéos d’IA qui suggèrent des remèdes maison et, dans certains cas, proposent également des symptômes et des remèdes pour certaines maladies.

Alors, comment sont créées ces vidéos ? Faire de telles vidéos est simple et des tutoriels sont disponibles sur YouTube. Les créateurs génèrent généralement une image IA, l’animent et ajoutent des visuels et de la voix.

Il convient également de noter que l’application de l’IA dans le secteur de la santé soulève plusieurs problèmes juridiques, puisqu’il n’existe pas de lois spécifiques pour la traiter en Inde.

Mais ces vidéos offrent-elles des conseils précis et faut-il leur faire confiance ? Voici ce que Google Bard et ChatGPT ont à dire :

Google Barde : Il est important d’être critique envers les conseils santé de l’IA et de consulter un professionnel de santé avant de suivre tout conseil.

ChatGPT : Les conseils de santé de l’IA peuvent être des outils sûrs et utiles pour obtenir des informations sur la santé, mais les utilisateurs doivent les aborder avec un esprit critique, vérifier les sources et consulter des professionnels de la santé pour tout problème ou question médicale.

Les plus lus 1

Menace de tuer le Premier ministre et de faire exploser le stade Modi : les agences de sécurité en alerte alors que l’e-mail exige Rs 500 cr, libération de Lawrence Bishnoi 2

Lors du grand accueil de Parineeti Chopra à la maison Chadha : l’acteur révèle qu’elle a d’abord dit « Je t’aime », le couple joue à des jeux amusants après le mariage Voir plus

Les médecins et les experts déconseillent toutefois de suivre ces conseils de santé.

« Ces remèdes que montrent les vidéos sont tous des remèdes anciens. Beaucoup l’utilisent comme remède principal avant de consulter un médecin. Je ne pense pas qu’il existe suffisamment de recherches et de données concernant ces conseils de santé. Il n’est pas prudent de suivre quoi que ce soit aveuglément. Au lieu de compter sur l’intelligence de l’IA, nous devrions adopter les connaissances des médecins qui peuvent être adaptées aux patients », a déclaré le Dr Vandana Kate, présidente de l’Association médicale indienne (IMA), Nagpur.

La diététiste clinicienne Malvvika Fulwani a déclaré : « Je recommanderais d’utiliser ces conseils, si vous lisez quelque chose, vérifiez-le avec des preuves scientifiques. Si ces conseils sont accompagnés d’un document de recherche, vous pourrez peut-être les utiliser, sinon pas. Elle suggère également de consulter un médecin au lieu de suivre ces conseils de santé.