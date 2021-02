Mikel Arteta a admis qu’il en avait «assez» de la situation dans laquelle William Saliba s’est retrouvé à Arsenal l’année dernière.

Après avoir signé pour Arsenal en 2019 et immédiatement renvoyé en France pour cette saison, on s’attendait à ce que le joueur de 19 ans ait une chance sous Arteta.

Cependant, une combinaison de blessures et de la pandémie de coronavirus mettant fin prématurément à la Ligue 1 signifiait que la « saison de transition » n’était pas heureuse.

« J’en ai marre de la situation parce que, comme vous avez pu le constater, nous avons essayé ces derniers jours de trouver un moyen de lui offrir du football », a déclaré Arteta début novembre.

«J’ai expliqué qu’il avait besoin de cette année de transition lorsque nous avons décidé de l’acheter et de l’envoyer en prêt à St Etienne. Pour de nombreuses raisons, cela ne s’est pas produit – il n’a pas eu cette année de transition et il doit passer par là.

Bien qu’il soit resté avec Arsenal pendant toute la première moitié de la saison, les opportunités étaient limitées aux moins de 23 ans, Saliba affirmant qu’il y avait un certain nombre de raisons à son départ lent.

Il a déclaré à Le’Equipe via GFFN: «Je pense qu’il y avait beaucoup de facteurs parce que quand ils terminaient leur saison de championnat, j’étais en quarantaine chez moi, où je ne pouvais courir qu’un kilomètre chez moi.

«Ce que je veux dire, c’est dès que mon contrat est terminé ici [on loan at St Étienne], Je n’ai pas pu m’entraîner tant qu’un accord n’a pas été trouvé. C’était pendant 2 semaines, je ne m’entraînais pas, et les autres avaient déjà recommencé à s’entraîner [at St Étienne].