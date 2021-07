Chat Oracle: le prédicteur de Saint-Pétersbourg Achille revient pour choisir le vainqueur lors du dîner de l’Espagne contre la Suisse à l’Euro 2020

Le félin blanc comme neige est devenu célèbre pour la première fois lors de la Coupe du monde 2018 qui s’est déroulée en Russie, s’avérant très rentable avec les résultats de pas moins de quatre matchs dont il a été invité à prédire le résultat.

Cela comprenait le match d’ouverture entre les hôtes, la Russie et l’Arabie saoudite, remporté 5-0 par l’équipe locale, bien qu’il ait ensuite échoué avec ses pressentiments trois fois plus loin dans la compétition.

Achille est revenu à l’action pour l’Euro 2020 avec un certain nombre de matches de groupe et à élimination directe, dont le quart de finale de cet après-midi entre l’Espagne et la Suisse joué dans sa ville natale.

Le chasseur de souris résident de l’institution a déjà correctement nommé l’Italie pour battre la Turquie et, dans un éventuel manque de confiance dans sa patrie, a choisi la Belgique pour battre la Russie.

De la manière consacrée, Achille a été autorisé à choisir entre deux bols de nourriture de chaque côté de lui sur une table du musée, chacun portant un drapeau de l’équipe impliquée.

Cette fois, il s’est dirigé vers la gauche pour daigner que les hommes de Luis Enrique l’emportent contre les Suisses, qui ont éliminé les favoris et champions du monde de France aux tirs au but plus tôt cette semaine.

S’il a raison, La Roja affrontera le vainqueur du match Belgique-Italie, qui aura lieu plus tard dans la soirée, en demi-finale.