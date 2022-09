Chastain et Redmayne s’associent pour “The Good Nurse”

TORONTO — Les carrières de Jessica Chastain et d’Eddie Redmayne ont peut-être toujours été sur une trajectoire de collision. Leurs apparences similaires aux cheveux roux et à la peau claire ont longtemps été comparées. Aux Golden Globes 2017, lorsqu’ils ont présenté ensemble, l’hôte Jimmy Fallon les a présentés en rappant « Chastain and the Redmayne » au rythme de “Insane in the Membrane” de Cypress Hill.

Depuis qu’ils se sont rencontrés lors d’un festival de films pour enfants en Italie il y a des années, ils sont aussi amis. Même s’ils ont parfois frôlé la rivalité.

“Je pense que nous avions besoin de” The Danish Girl “, car tout le monde parle toujours de la façon dont nous nous ressemblons”, déclare Chastain. “J’ai pris une photo de lui en costume de personnage et j’ai envoyé un e-mail à Eddie et j’ai dit:” Arrêtez de prendre mes rôles, (juron). “”

“The Good Nurse”, qui a été présentée en première le week-end au Festival international du film de Toronto, réunit Chastain et Redmayne à l’écran pour la première fois. C’est un drame de la vie réelle habile et effrayant qui tourne autour du cas de Charles Cullen, un infirmier des hôpitaux de la côte Est qui a assassiné au moins 29 patients. Le film est réalisé par Tobias Lindholm et adapté par la scénariste Krysty Wilson-Cairns («1917», «Last Night in Soho») du livre de Charles Graeber de 2013, «The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder».

Chastain joue Amy Loughren, une infirmière mère célibataire du New Jersey qui se lie d’amitié avec Cullen (Redmayne), après son embauche. Dans une interview ensemble dans un hôtel de Toronto avant la première du film, leur chimie facilement apparente dans le film était encore plus effusive en personne.

“Nous jouons entre amis”, dit Chastain, mettant trop l’accent sur “jouer”. “C’était dur.”

“C’était une joie”, rayonne Redmayne, faisant rire et soupirer Chastain : “Il ne peut même pas faire semblant.”

Le film, que Netflix sortira en salles le 19 octobre et diffusera le 26 octobre, traite non seulement d’un tueur en série furtif, mais aussi du système de santé à but lucratif qui lui a permis de passer inaperçu pendant si longtemps. Nnamdi Asomugha et Noah Emmerich partagent la vedette en tant que détectives de la police.

“Pour moi, le scénario était une histoire complexe, un mélange de cette amitié très intime, une histoire d’héroïsme du personnage de Jessica, Amy”, explique Redmayne. “Mais à certains égards, c’était une remise en question d’un système et de la façon dont ce système fonctionnait ou échouait.”

“The Good Nurse” a été créé il y a plusieurs années, mais Lindholm, l’écrivain danois de plusieurs films de Thomas Vinterberg, dont “Another Round” et “The Hunt”, primé aux Oscars, s’est engagé à réaliser une mini-série danoise tentaculaire, “The Investigation”. », à propos de la mort de la journaliste suédoise Kim Wall, âgée de 30 ans. Les acteurs ont discuté de leurs options et ont choisi d’attendre Lindholm.

« Nous avons eu tellement de conversations avant même de commencer. Nous savions donc ce que nous voulions avec le film et nous l’attendions avec impatience », a déclaré Lindholm. «Nous sommes arrivés avec une énergie extrêmement attentionnée et aimante. Nous trois serions le noyau. Mon idée était que nous créions ce film tous les trois.

“C’est un rêve, tous les deux”, ajoute-t-il. “Ils se ressemblent. Ils ont le même humour. Ils ont la même énergie. Et pourtant, ils sont si différents.

Pour Chastain, 45 ans, et Redmayne, 40 ans, faire “The Good Nurse” est venu avec une certaine appréhension. Travailler avec des amis, notent-ils, peut signifier voir une autre facette de quelqu’un. Le personnage de Redmayne est également une personne profondément endommagée qui affiche une façade douce et chaleureuse. Le physique légèrement bourru de Redmayne dans “The Good Nurse” est différent de tout ce qu’il a fait.

“Je respecte le fait qu’il n’a pas besoin de torturer d’autres personnes autour de lui pour croire à sa performance”, déclare Chastain, qui ajoute qu’elle respecte le processus de tout acteur. «Je parlerais à Eddie aussi facilement que ça, puis« Nous devons rouler », et voici Charlie. Ce n’était pas comme si nous devions travailler avec Charlie. J’étais comme, ‘Ouf. Je t’aime toujours, Dieu merci ! »

“The Good Nurse” est le premier film de Chastain depuis qu’elle a remporté le prix de la meilleure actrice aux Oscars plus tôt cette année pour “The Eyes of Tammy Faye”. Les promotions ont souligné que les deux protagonistes du film sont des lauréats d’un Oscar ; Redmayne a remporté le prix du meilleur acteur pour son Stephen Hawking dans “The Theory of Everything” de 2014.

“Je dois dire que lorsque j’ai vu la bande-annonce de notre film et que c’était comme si nous l’avions tous les deux, je me suis dit ‘Oui'”, déclare Chastain.

“C’est presque la meilleure sensation”, répond Redmayne. “Parce que tu n’y crois pas vraiment quand ça arrive.”

Chastain avait auparavant eu une superstition sur la tenue d’un Oscar et avait une fois refusé de toucher le prix de Redmayne.

“Mais maintenant,” dit-elle en riant, “je tiendrai ton Oscar et tu pourras tenir le mien.”