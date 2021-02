Chassez un adolescent disparu après la sortie d’un clip de TikTok «  le montrant jeté du pont par des voyous criant «  Effacez ça, il est mort  »

La POLICE a commencé à rechercher un adolescent disparu, craint mort après que sa famille a déclaré l’avoir reconnu dans une vidéo TikTok angoissante lancée d’un pont.

La famille angoissée de Silvano Cantaro est tombée sur les images de 38 secondes quatre jours après son dernier contact avec elles lorsqu’il a quitté son Pérou natal pour acheter des vêtements en Colombie et les revendre à son retour chez lui.

Le jeune homme de 19 ans a déclaré à ses proches qu’il s’était retrouvé sans nourriture ni argent liquide après avoir été abandonné par des amis avec lesquels il avait voyagé.

L’homme reconnu comme Silvano par sa famille a été filmé en train d’être interrogé sur sa provenance dans la vidéo extraordinaire, qui aurait été effacée de Tiktok peu de temps après avoir été publiée.

L’un des deux hommes qui semblaient l’avoir coincé sur un pont lui a aboyé: «Parle, parle fort.

Quelques secondes après avoir répondu à leurs questions insistantes sur sa provenance, en disant: «De Huanuco, Pérou», la victime a été soulevée et jetée dans l’abîme.

Un de ses agresseurs a dit après un bruit sourd: «Effacez ça, il est mort.»

L’horrible vidéo a conduit à des manifestations dans la ville natale de l’homme porté disparu, où la famille et les amis ont exigé justice pour ce qui est qualifié d’attaque xénophobe après que la famille de Silvano est allée à la police.

Les procureurs colombiens ont confirmé du jour au lendemain qu’ils avaient ouvert une enquête urgente.

Ils ont déclaré dans un tweet, publiant le nom complet de l’adolescent disparu: «Nous avons activé un mécanisme de recherche d’urgence pour la possible disparition de Silvano Oblitas Cantaro Tolentino, un péruvien de 19 ans.

«Il a été porté disparu par une sœur.»

Le frère de Silvano, Elder, devait s’envoler pour la Colombie jeudi matin.

Les amis et la famille de Huanuco, une ville du centre du Pérou où Silvano était connu sous le nom de Jackiel, disent qu’ils croient qu’il est mort et supposent que son frère reviendra avec son corps si le pont est identifié et qu’il peut être retrouvé.

Des rapports locaux indiquent que le jeune s’était rendu en Colombie avec deux amis, un Colombien nommé uniquement Andrés et un Vénézuélien. Les deux personnes qui interrogent l’homme identifié comme Silvano sur le pont seraient vénézuéliennes.

La famille de Silvano a signalé sa disparition le 14 février, quatre jours après son dernier appel, disant que ses copains avaient disparu avec son argent et autres effets personnels et exhortant ses proches à lui envoyer plus d’argent pour qu’il puisse rentrer chez lui.

Il s’était rendu en Colombie fin janvier pour acheter des vêtements sur un marché.

L’authenticité de la vidéo montrant un homme jeté dans l’abîme n’a pas encore été remise en question et les journaux du Pérou et de Colombie ont décrit l’incident comme «l’assassinat de Silvano».

Le ministre péruvien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué: «Nous rejetons tous les actes de violence et de xénophobie contre tous les citoyens.

«Depuis que nous avons été mis au courant des faits, nous travaillons en coordination avec les autorités colombiennes compétentes par l’intermédiaire des consulats généraux du Pérou à Medellin et à Bogota dans le cadre d’une enquête exhaustive visant à déterminer où se trouve M. Cantaro Tolentino.

La sœur de Silvano, Yanet, dans une interview en larmes, a déclaré: «La dernière fois qu’il nous a appelés, c’était vers 20 heures le mercredi 10 février.

«Je lui ai dit que je déposerais l’argent supplémentaire dont il avait besoin le lendemain matin, mais le lendemain, je n’ai pas pu le contacter.

«Nous étions en contact permanent et il m’envoyait des vidéos. Il m’a dit qu’un de ses amis l’avait laissé seul en Colombie sans rien et c’est pourquoi il avait demandé mon aide.

Une autre sœur a déclaré: «Mon frère était une personne heureuse et humble.

«Il nous aidait économiquement.

«Il était très religieux et nous nous souviendrons de lui comme d’une personne très respectueuse. Nous voulons que justice soit faite. »

Les autorités colombiennes et péruviennes n’ont pas encore confirmé la découverte d’un corps.