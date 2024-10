Chasseurs portant des hérons morts comme chapeaux : la meilleure photographie de Randy Olson | Photographie

jeAu cours de mes 30 années passées chez National Geographic, un thème récurrent dans mon travail était l’impact des industries extractives sur les écosystèmes vierges et les communautés autochtones. Les chasseurs d’oiseaux sur cette photo sont à proximité d’un Harappéen site archéologique dans la vallée de l’Indus. De nombreuses traditions qui survivent encore dans cette région du Pakistan remontent à 5 000 ans jusqu’à la civilisation de l’Indus. Pêcheurs de Mohana utilisent encore des bateaux à fond plat similaires à ceux de cette époque et sculptent les mêmes figures en terre cuite pour les offrir dans leurs temples modernes. Les chasseurs d’oiseaux de la région emploient des techniques représentées sur d’anciens pots en terre cuite de la même époque.

Pendant mon séjour au Pakistan, la région autour Mohenjo-daro était connu pour ses enlèvements d’Américains. C’était une zone de non-droit où opéraient des groupes de bandits. Je me suis aventuré au-delà de la zone protégée du site archéologique parce que j’avais entendu parler d’hommes qui chassaient les oiseaux à la main, une pratique que je n’avais jamais vue documentée. Je les ai repérés de loin portant des chapeaux à tête d’oiseau soigneusement emballés et je me suis arrangé pour les rejoindre le lendemain.

Un véhicule de transport de troupes équipé d’une mitrailleuse était prévu pour me transporter. On m’avait également assigné un garde solitaire armé d’un fusil d’assaut, mais je savais que les bandits travaillaient en groupes de six. Je lui ai demandé ce qui se passerait s’ils nous confrontaient. Il a dit : « Soit ils ont de la chance, soit j’ai de la chance. » Je me suis débarrassé de ce garde, qui était prêt à déclencher une fusillade. Les ravisseurs n’avaient jamais blessé personne : ils voulaient juste l’argent. Je préférerais que National Geographic finisse plus pauvre que de mourir. Heureusement, je n’ai rencontré aucun bandit.

Ils ne le font pas pour être pittoresques – c’est une méthode pratique de survie

Les gens qui perpétuent ces anciennes traditions sont pauvres. Ils chassent pour nourrir leur famille. J’ai pris soin de ne pas interférer avec cela, attendant qu’ils aient fini de chasser pour prendre des photos. Ils portent des chapeaux fabriqués à partir de hérons qu’ils ont déjà capturés et mangés, et attachent d’autres hérons vivants à des cerceaux comme leurres. Vous pouvez le voir sur la photo. Ils s’immergent jusqu’au menton, imitant les oiseaux pour attirer la sauvagine. Lorsque les oiseaux approchent, les chasseurs les attrapent à la main.

J’ai souvent rencontré des situations dans lesquelles des gens se produisaient pour des touristes, mais c’était authentique. Ils ne le faisaient pas pour être pittoresques – c’est une méthode pratique de survie. La photographie capture une culture très différente de la mienne et je suis fier de son authenticité. L’image est si éloignée des réalités que la plupart d’entre nous connaissent. Cela lui donne un niveau de mystère.

À deux reprises, je me suis réveillé et j’ai découvert que l’aéroport vers lequel je devais atterrir avait été entièrement incendié. Et il y a eu des moments où j’ai fait des efforts extrêmes pour arriver quelque part, comme au Soudan, et puis après des semaines de préparation, des tempêtes de poussière ont contrecarré mes projets de prises de vue aériennes. Une fois que vous avez parcouru tout le voyage et que vous êtes enfin devant une scène comme celle-ci, la vraie peur est que vous manquiez l’occasion de capturer quelque chose d’extraordinaire. Pourtant, les quelques succès obtenus en valent la peine.

Je chéris mes années chez National Geographic, mais je suis actuellement préoccupé par la diminution de l’espace réservé au travail documentaire social. Nous vivons à une époque riche en langage visuel, mais il est difficile pour les photographes de gagner leur vie grâce à des récits documentaires sociaux. Cette préoccupation m’a amené à établir La société photo en 2011, une association à but non lucratif visant à soutenir les photographes.

J’ai vécu des expériences incroyables au cours des trois dernières décennies, dont certaines auxquelles j’ai du mal à croire que j’en ai fait partie. À mesure que le monde évolue, j’espère que ces histoires seront comprises et mémorisées. Beaucoup de choses dont j’ai été témoin n’existent plus.

Le photographe.

CV de Randy Olson

Né: Wisconsin, États-Unis, 1957.

Qualifié: « Sept ans à Pittsburgh Press ; 30 ans au magazine National Geographic.

Influences : « Ma femme Mélissa Farlow et mes parents; Larry Burrows, Robert Frank, Elliott Erwitt.

Point culminant : « J’ai passé sept ans à photographier une famille ouvrière touchée par le sida, à une époque où la plupart des images de la maladie se concentraient sur les hommes homosexuels et les toxicomanes en phase terminale. J’ai pu capturer à la fois les bons et les mauvais moments. Fait intéressant, au fil du temps, la famille est devenue un système de soutien pour moi lorsque je faisais face à mes propres problèmes de santé. Cela nous rappelle qu’on ne peut jamais préconcevoir comment les choses vont se passer.

Point bas : « National Geographic m’a envoyé quatre fois autour du monde pour couvrir un reportage sur la dynamique démographique lorsque la population mondiale atteignait sept milliards. J’ai pris certaines des meilleures photographies de ma carrière, mais le magazine n’en a publié que quatre. »

Astuce : « Ma plus grande compétence est ma capacité à ennuyer les gens. Cette approche m’aide à éviter les photographies mises en scène et à capturer les moments où les gens « rentrent à l’intérieur ». Richard Avedon a fait une chose similaire lorsqu’il s’attardait sous le tissu de l’appareil photo 4×5 pendant de longues périodes et que les gens rentraient à l’intérieur pour ses portraits.