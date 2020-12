Le gouvernement japonais a approuvé une augmentation des dépenses militaires pour faire face à un environnement de sécurité «de plus en plus difficile», alors que le pays est aux prises avec la plus grande dette du monde et la crise économique induite par la pandémie.

Le cabinet japonais a approuvé lundi la proposition de budget record de 1,03 billion de dollars pour le prochain exercice budgétaire commençant en avril 2021. Le paquet comprend une relance de l’économie qui a été gravement affectée par la pandémie de coronavirus et une augmentation des dépenses de défense.

L’armée recevra 51,7 milliards de dollars pour de nouveaux avions, missiles et porte-avions avec une plus grande portée et puissance. « Nous renforcerons les capacités nécessaires à la défense nationale … afin de suivre le rythme de l’environnement sécuritaire qui devient de plus en plus difficile», A déclaré le secrétaire en chef du cabinet Katsunobu Kato lors d’un briefing.

Une partie de l’argent financera le développement de missiles de croisière et de navires de guerre à longue portée, ainsi que d’un avion de combat furtif avancé de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. avec l’aide de Lockheed Martin Corp. Six chasseurs furtifs Lockheed seront également achetés.

La proposition doit encore être approuvée par le Parlement, où le Parti libéral démocrate au pouvoir du Premier ministre Yoshihide Suga dispose d’une large majorité.

Suga poursuit la politique d’expansion militaire menée par son prédécesseur, Shinzo Abe. Dans son dernier rapport annuel sur la défense publié en juillet, le gouvernement japonais a souligné ce qu’il appelait «Menaces potentielles chinoises et nord-coréennes».

Le Japon a un différend territorial de longue date avec la Chine au sujet de petites îles inhabitées dans la mer de Chine orientale. Les deux États revendiquent la propriété des îlots et les navires des garde-côtes des deux pays s’affrontent souvent dans les eaux qui les entourent.

La Chine organise régulièrement des exercices militaires dans la région, la dernière série d’exercices ayant lieu en septembre. L’un des cinq exercices a eu lieu dans la mer de Chine orientale, où se trouvent les îles contestées. Le ministre japonais de la Défense, Taro Kono, a déclaré à l’époque que la Chine posait un «Menace de sécurité» au Japon.

La constitution japonaise dénonce formellement la guerre comme moyen de régler les différends internationaux et interdit au pays d’avoir une armée. L’article 9 stipule que «Les forces terrestres, navales et aériennes, ainsi que tout autre potentiel de guerre, ne seront jamais maintenus.» Au lieu de cela, après la Seconde Guerre mondiale, l’armée de facto du Japon a été appelée les Forces d’autodéfense. Le pays a une alliance de sécurité bilatérale avec les États-Unis, ce qui signifie qu’il y a une forte présence militaire américaine sur les îles japonaises. Le pays abrite quelque 90 installations militaires américaines et plus de 50 000 soldats.

La hausse des dépenses de défense survient alors que le Japon a du mal à maintenir l’économie sur la bonne voie en raison de la pandémie de coronavirus.

Des chiffres récents suggèrent que l’économie japonaise a subi sa pire contraction depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus tôt cette année, il a dévoilé une série de plans de relance pour aider les entreprises à survivre à la pandémie.

Le Japon a également la dette la plus élevée du monde industriel – deux fois la taille de son économie de 5 billions de dollars.

