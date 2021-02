L’armée indienne a recruté des nez de chien sensibles aux odeurs pour lutter contre la pandémie en entraînant plusieurs des animaux à flairer Covid-19 dans les troupes. Ces tests canins sur place sont efficaces à 95%, a-t-il déclaré.

Un cocker et un chien de la race indigène Chippiparai ont été formés pour identifier le virus, qui a déjà infecté plus de 10 millions de personnes et tué plus de 155000 personnes à travers l’Inde, sur la base d’échantillons d’urine et de sueur prélevés sur des personnes malades.

Les tissus corporels des personnes atteintes de coronavirus libèrent « biomarqueurs métaboliques volatils uniques » que le « chiens de détection médicale » utiliser pour reconnaître la maladie, a expliqué l’armée dans un communiqué.

Les animaux ont même montré leurs compétences devant la caméra, l’épagneul Casper reniflant sans aucun doute un récipient contenant les échantillons infectés.

Selon les données recueillies à ce jour, « la capacité de détecter la maladie est supérieure à 95% chez les chiens renifleurs », a déclaré le colonel Surender Saini, dresseur de chiens de l’armée.

Casper et son compagnon d’armes Jaya travaillent dans un camp de transit à New Delhi depuis décembre. Les troupes qui traversent le site sont déployées dans des zones frontalières sensibles, y compris le Ladakh dans l’Himalaya, où l’Inde a un différend territorial en cours avec la Chine.

Les deux chiens ont jusqu’à présent examiné quelque 3000 échantillons et retrouvé 18 cas positifs.

L’armée indienne pense que les talents des chiens pour identifier instantanément le virus aideront à freiner la propagation de Covid-19 parmi les troupes et à réduire le besoin de tests dans des endroits difficiles à atteindre où des soldats sont déployés.

Huit autres chiens, dont quatre Labradors, ont également commencé à s’entraîner à renifler Covid. L’Inde a développé le programme en s’appuyant sur l’expérience d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Russie, la France, l’Allemagne et les Émirats arabes unis, a déclaré l’armée.

