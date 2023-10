Bryan Patrick Miller a été condamné à mort cette année pour deux meurtres horribles qui ont secoué Phoenix au début des années 1990.

Mais les procureurs du comté de Maricopa ont refusé de l’inculper dans une troisième affaire antérieure aux meurtres. — la disparition de Brandy Myers, 13 ans, en 1992 — même si les détectives à la retraite de l’unité des affaires non résolues qui ont résolu les meurtres d’Angela Brosso, 21 ans, et de Melanie Bernas, 17 ans, pensent qu’il pourrait être responsable de la mort de Brandy.

Miller, un passionné de steampunk connu pour son costume élaboré de « chasseur de zombies », est également lié à trois coups de couteau non mortels qui ont duré plus d’une décennie. Dans l’un des cas, Miller avait 15 ans lorsqu’il a été arrêté. Il a plaidé coupable à une accusation de tentative de meurtre au deuxième degré pour coups de couteau.

Pour en savoir plus sur l’affaire, regardez «À la recherche du chasseur de zombies» sur Dateline à 9 HE/8 CT ce soir.

Bien que le corps de Brandy n’ait jamais été retrouvé et qu’aucune preuve matérielle ne relie Miller, aujourd’hui âgée de 51 ans, à sa disparition, les autorités soulignent, en partie, une confession apparente révélée il y a huit ans comme preuve de sa possible culpabilité. Dans une interview avec un agent du FBI et un détective de la police de Phoenix, l’ex-femme de Miller a déclaré aux autorités qu’il avait admis avoir tué un adolescent qui correspondait à la description de Brandy.

Bryan Patrick Miller dans son costume de “chasseur de zombies”. Obtenu par Dateline

“C’était notre gars”, a déclaré Troy Hillman, ancien chef de l’unité des affaires non résolues du département de police de Phoenix, à “Dateline” de NBC. « Il y a de nombreux secrets sur Bryan Miller que nous ignorons encore. Nous ne pouvons pas le prouver, mais nous croyons tous fermement que Bryan Patrick Miller a tué Brandy Myers.

Stuart Somershoe, un détective retraité des personnes disparues à Phoenix qui a enquêté sur le cas de Brandy, a déclaré à NBC News : « Il ne fera jamais de mal à une autre femme ou à un autre enfant, et c’est une chose importante. » Mais, dit-il, Brandy a été presque oublié dans le drame et dans l’intense couverture médiatique entourant le procès de Miller.

“Cela me frustre énormément, car encore une fois, c’est une véritable victime”, a-t-il déclaré. “Elle n’a rien fait de mal et ne méritait pas le sort qui lui est arrivé.”

Miller, qui peut envoyer et recevoir des messages depuis la prison de l’Arizona où il est incarcéré, n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la disparition de Brandy ou sur les autres agressions au couteau auxquelles il a été lié.

Dans un message à « Dateline », il a nié toute implication dans les meurtres de Brosso et Bernas et a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la défense présentée lors de son procès. Ses avocats avaient soutenu qu’il n’était pas coupable pour cause d’aliénation mentale.

Angela Brosso et Mélanie Bernas. Obtenu par Dateline

Attaques au couteau en Arizona et à Washington

À l’automne 1989, Miller a plaidé coupable de tentative de meurtre après qu’une femme traversant le parking d’un centre commercial de Phoenix ait déclaré qu’il lui avait plongé un couteau dans le dos et s’était enfui.

Un médecin a déclaré plus tard que si Miller avait orienté la lame un peu différemment, il aurait pu lui couper la colonne vertébrale ou percer un organe vital, comme le montre un dossier judiciaire de l’affaire obtenu par “Dateline”. La femme, qui se rendait à pied à son travail dans un grand magasin en mai lorsqu’elle a été agressée, avait « la chance d’être en vie », selon le médecin cité dans le dossier.

Miller a été arrêté peu de temps après l’agression et a été condamné à rester en détention pour mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans un courrier électronique, son avocat lors du récent procès a déclaré qu’il avait été libéré à l’été 1990.

En 2002, après que Miller se soit marié, ait eu une fille et ait déménagé à Everett, Washington, il a été accusé d’agression lorsqu’une femme l’a accusé de l’avoir poignardée lors d’une attaque non provoquée, selon un affidavit de cause probable obtenu par « Dateline ». La femme a déclaré que Miller lui avait proposé de la conduire – et d’un téléphone pour passer un appel – avant de l’approcher avec ce qu’elle a décrit aux autorités comme un couteau de 12 pouces.

Il l’a poignardée dans le dos à plusieurs reprises, lui causant des blessures qui ont nécessité 30 points de suture, selon l’affidavit.

Miller a nié les allégations et, dans un mémoire juridique obtenu par « Dateline », son avocat a écrit que la femme avait tenté de le voler sous la menace d’un couteau. Ses blessures sont le résultat d’une lutte qui a suivi, selon le document. Miller a porté l’affaire devant le tribunal et a été acquitté.

En 2015, après que Miller ait été inculpé des meurtres de Brosso et Bernas, une autre femme de l’État de Washington a vu son visage dans des reportages et a déclaré aux autorités qu’il l’avait poignardée alors qu’elle marchait sur un sentier d’Everett le 9 octobre 2000, a déclaré Somershoe. , dont l’unité a enquêté sur l’agression.

“Elle a eu de la chance de survivre”, a-t-il déclaré. “C’était une attaque extrêmement violente, sauvage” qui ressemblait “très à toutes ces autres victimes et coups de couteau dans le dos”.

La femme avait 14 ans lorsqu’elle a été poignardée et les autorités se sont concentrées sur les passagers de passage comme agresseurs possibles, a déclaré Somershoe. Miller – qui vivait à moins d’un demi-mile du site de l’attaque – n’a jamais été interrogé ni soupçonné, a-t-il déclaré. Au moment où la femme a contacté les autorités après l’arrestation de Miller, le délai de prescription pour d’éventuelles accusations criminelles était passé, a déclaré Somershoe.

Miller a été reconnu coupable d’avoir poignardé mortellement Brosso et Bernas en 1992 et 1993 alors qu’ils faisaient des promenades à vélo le long du canal de l’Arizona à Phoenix, a déclaré Hillman. Brosso a été décapitée et il semble que Miller ait tenté de la couper en deux, a déclaré Hillman.

Dix mois plus tard, le corps de Bernas a été retrouvé flottant dans le canal. Les deux femmes avaient été agressées sexuellement et les autorités ont trouvé des lettres gravées sur le corps de Bernas, a déclaré Hillman.

“C’était une autre scène horrible”, a-t-il déclaré.

Une puanteur si forte que les voisins se sont plaints

Plus de deux décennies plus tard, après qu’une combinaison de généalogie génétique, d’ADN et d’autres preuves ait permis aux autorités d’identifier Miller comme suspect dans les meurtres, un détective et un agent du FBI ont interrogé la femme qui était alors son ex-femme. . Ils s’étaient mariés en 1997 et s’étaient séparés en 2005, selon une transcription de l’entretien obtenue par « Dateline ».

Bryan Patrick Miller et son épouse d’alors. Obtenu par Dateline

Elle a déclaré aux enquêteurs que Miller lui avait parlé du coup mortel d’une personne qu’il avait identifiée comme une éclaireuse déficiente intellectuelle qui semblait être au milieu de l’adolescence, selon la transcription.

Le meurtre que Miller aurait décrit s’est produit après qu’il ait été libéré de détention pour mineurs pour tentative de meurtre, a déclaré son ex-femme aux enquêteurs, alors qu’il vivait dans un appartement géré par un programme de sensibilisation mennonite au nord du centre de Phoenix.

Lorsque la jeune fille a frappé à la porte de Miller, son ex-femme s’est souvenue de lui en disant qu’il l’avait attrapée, l’avait entraînée dans l’appartement et lui avait tranché la gorge. Il aurait mis le corps dans la baignoire, où il avait l’intention de le conserver avec de l’eau froide, a-t-elle rappelé en disant que Miller. Au lieu de cela, il a fait couler de l’eau chaude par erreur, a-t-elle déclaré, et aurait démembré son corps et placé ses restes dans une poubelle.

Il « a juste laissé la poubelle chez lui jusqu’au jour des poubelles », se souvient-elle en disant à son ex-mari, selon la transcription. “Quand les voisins se sont plaints de l’odeur, il leur a simplement dit que de la viande dans la cuisine avait mal tourné.”

Miller n’a pas identifié Brandy par son nom, selon la transcription. Mais certaines parties du récit ont été corroborées, » dit Somershoe.

Brandy n’était pas une Girl Scout, a déclaré Somershoe, mais elle frappait aux portes pour une collecte de livres lorsqu’elle a disparu le 26 mai 1992.

Elle avait un retard de développement : même si elle avait 13 ans, a déclaré Somershoe, mentalement et émotionnellement, elle était plus proche de 9 ou 10 ans. Et la date de sa disparition correspondait au récit de son ex-femme. C’était environ deux ans après la sortie de Miller de sa détention pour mineurs.

Brandy a été vue pour la dernière fois à moins de 70 pieds de l’appartement de Miller, a déclaré Somershoe.

Les mennonites qui connaissaient Miller et qui ont parlé plus tard à Somershoe se sont souvenus de la terrible odeur qui émanait de sa maison, des odeurs qu’ils ont décrites comme pires que la nourriture pourrie, a déclaré Somershoe. C’était tellement grave qu’ils ont finalement fait une « intervention », a déclaré Somershoe, et ont nettoyé la maison pendant l’absence de Miller.

C’était à l’automne 1992, plusieurs mois après la disparition de Brandy, et aucun reste n’a été retrouvé, a déclaré Somershoe. Il a ajouté que les personnes qui nettoyaient l’appartement de Miller n’avaient pas examiné les déchets qu’ils avaient jetés dans une benne à ordures et qu’on ne savait pas exactement ce qui avait causé cette puanteur.

L’affaire tourne au vinaigre

Miller n’était pas soupçonnée de sa disparition à l’époque, a déclaré Somershoe, et l’affaire est restée sans suite après une piste initialement prometteuse. Un homme qui a ensuite été reconnu coupable de trois meurtres dans la région de Phoenix a déclaré qu’il admettrait le meurtre de Brandy en échange de la clémence des procureurs, a déclaré Somershoe. Les autorités en sont venues à douter de ces aveux et aucun accord n’a été proposé à cet homme, a déclaré Somershoe.

D’autres facteurs ont empêché Somershoe et d’autres enquêteurs d’enquêter sur la disparition de Brandy. Il n’y avait aucune vidéo de caméra de sécurité la montrant s’approchant de l’appartement de Miller, par exemple, ni de données de téléphone portable permettant de localiser Miller ou Brandy au moment de sa disparition.

Une fouille médico-légale de l’appartement en 2015 n’a donné que peu de résultats. Dans les toilettes, les enquêteurs ont trouvé du sang, a déclaré Somershoe, mais cela ne correspondait pas à celui de Miller ou de toute autre personne liée aux meurtres ou à la disparition.

Un entretien mené par les enquêteurs avec Miller a également produit peu de résultats, a déclaré Somershoe. Il s’est souvenu de l’affaire mais a nié connaître Brandy ou avoir eu quoi que ce soit à voir avec sa disparition ou sa mort, a-t-il déclaré.

Lorsque Somershoe a confronté Miller avec les prétendus aveux, il n’a pas dit qui avait divulgué le récit.

« Il a dit : « Celui qui vous a dit cela ment », se souvient Somershoe.

Il n’y a eu aucune réponse à un message laissé à un numéro de téléphone indiqué comme étant celui de l’ex-femme de Miller. Au cours du procès, elle a témoigné d’un autre incident qu’elle a déclaré que Miller lui avait révélé – le coup de couteau sur la jeune fille de 14 ans sur la piste – mais on ne lui a pas posé de questions sur Brandy.

Dans un Entretien 2015 Avec The Arizona Republic of Phoenix, l’ex-femme a raconté les mêmes aveux de Miller. Elle a déclaré au journal qu’elle n’était pas sûre qu’il disait la vérité et qu’elle pensait que ces révélations constituaient une tactique d’intimidation.

Suffisant pour passer en jugement ?

Même si le corps de Brandy n’a jamais été retrouvé – et même s’il n’y avait aucune preuve physique ou autre preuve directe le liant à la disparition de Brandy – Somershoe a soumis le dossier que les enquêteurs avaient construit au bureau du procureur du comté de Maricopa pour d’éventuelles accusations criminelles fin 2015, a-t-il déclaré.

“Le procureur du comté a essentiellement refusé, affirmant qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable de condamnation”, a-t-il déclaré. “Ils disent: ‘Nous ne pensons pas avoir suffisamment de moyens pour porter cette affaire devant un tribunal et obtenir une condamnation.'”

Dans une interview avec « Dateline », l’un des procureurs adjoints du comté qui ont poursuivi Miller lors du récent procès a déclaré que les prétendus aveux et autres preuves circonstancielles n’étaient pas suffisants pour le relier définitivement à Brandy.

“Il n’a pas donné de nom”, a déclaré Vince Imbordino, donc il n’était pas clair “si la description qu’il a donnée à son ex-femme était Brandy Myers ou un fantasme”.

“Il n’y a tout simplement pas, à ce stade, suffisamment de preuves pour être certain qu’il est responsable”, a-t-il déclaré.

Pour Somershoe, qui a pris sa retraite du service de police de Phoenix en 2020, cette réponse laisse l’affaire « résolue mais pas résolue ».

“Peut-être qu’un autre regard sur cette affaire mènera à une sorte de nouvel angle que je n’avais pas perçu”, a-t-il déclaré. “Ou peut-être que Bryan voudra enfin décharger son âme et faire ce qu’il faut et obtenir des réponses à sa famille et aux familles des autres victimes.”

Interrogé sur la manière dont les détectives abordent désormais l’enquête, un porte-parole de la police de Phoenix a déclaré que le dossier de la personne disparue de Brandy restait ouvert et que Miller était toujours considéré comme un suspect.

Le département soumettra à nouveau l’affaire aux procureurs si de nouvelles preuves sont rassemblées, a déclaré le porte-parole, “mais à ce stade, nous devons être ouverts à d’autres suspects”.