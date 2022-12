Chasses du lendemain de Noël: le travail renouvelle son appel à l’interdiction de la chasse aux sentiers avec des chiens

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Plus de 430 condamnations en vertu de la loi sur la chasse ont été obtenues en une décennie, révèlent les chiffres au milieu des demandes de renforcement de la loi alors que les défilés du lendemain de Noël commencent.

Les travaillistes se sont réengagés à combler les «lacunes» de la loi et ont averti que la chasse aux sentiers – où un parfum est posé pour les chiens à suivre – est utilisée comme un «écran de fumée» pour la chasse illégale aux renards.

Les chiffres officiels compilés par le parti montrent que 438 condamnations – dont 42 l’année dernière – ont été obtenues depuis 2010 en vertu de la loi interdisant la chasse aux mammifères sauvages avec des chiens en Angleterre et au Pays de Galles.

Par ailleurs, la Ligue contre les sports cruels a déclaré qu’il y avait eu 303 rapports de chasse illégale présumée ou de « ravages » de la chasse, tels que des intrusions, des interférences sur la route et des animaux dérangeants, sur cinq semaines jusqu’au 7 décembre.

Le secrétaire fantôme à l’environnement, Jim McMahon : « Le gouvernement doit faire plus pour combler les lacunes qui permettent aux gens d’enfreindre la loi et pour reléguer la chasse dans les livres d’histoire.

“Le travail est le parti du bien-être animal et au gouvernement, nous irons plus loin pour protéger le bien-être animal en mettant fin à la chasse aux sentiers.”

La Countryside Alliance, qui milite pour le retour du sport sanglant, a accusé les travaillistes de nourrir une “vendetta politique inutile contre la chasse” qui “perdrait encore plus de temps législatif”.

Le président Nick Herbert a déclaré : « La position des travaillistes est tout à fait illogique et le grand nombre de poursuites en vertu de la loi sur la chasse montre seulement que la législation est parfaitement efficace.

“Le travail dessine des lignes de bataille dans les campagnes alors qu’il devrait essayer d’unir le pays.”

Emma Judd, responsable des campagnes de League Against Cruel Sports, a affirmé que leurs chiffres montrent que la chasse a un « impact négatif » sur les communautés rurales et qu’il est « temps de changer ».

“Les gens verront les chasses aujourd’hui et ne sauront pas que derrière la parure se cache un soi-disant sport qui voit des vies publiques mises en danger sur les routes et les voies ferrées, du bétail inquiet par des chiens incontrôlables et, dans certains cas, des animaux domestiques tués”, elle a dit.

“Ce n’est qu’en renforçant la loi sur la chasse que les communautés, la faune et les valeurs rurales peuvent être protégées.”

En Écosse, la ministre de l’Environnement Mairi McAllan a déclaré que les échappatoires autour de la chasse au renard seront fermées alors que le projet de loi sur la chasse aux chiens franchit sa dernière étape en 2023.

Depuis 2002, il est illégal de chasser un mammifère sauvage avec un chien, mais des exceptions ont été autorisées dans certaines circonstances et le projet de loi vise à minimiser le risque de capture d’animaux sauvages.

Les ministres à Westminster, cependant, n’ont pas l’intention de renforcer la législation.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «La loi de 2004 sur la chasse érige en infraction la chasse à un mammifère sauvage avec des chiens et quiconque pense qu’une infraction a été commise doit le signaler à la police.

“Les personnes reconnues coupables en vertu de la loi sont soumises à toute la force de la loi.”