Chasse urgente pour trouver un homme avec un tatouage “bête” TRÈS distinctif encré sur tout son front

La POLICE exhorte le public à aider à trouver un homme recherché – qui a un tatouage très distinctif «BEAST» encré sur tout son front.

Jamies Sutton est recherché par la police pour ne pas avoir assisté à une audience pour violence domestique et dommages matériels devant un tribunal plus tôt ce mois-ci.

La police demande l’aide du public pour retrouver Jamies Sutton – et a été déchirée en ligne Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Les flics ont lancé aujourd’hui un appel au public australien pour aider à retrouver Sutton, mais ils ont été ridiculisés en ligne car le criminel présumé a un certain nombre de tatouages ​​​​distinctifs – y compris BEAST sur son front.

En plus de ses tatouages ​​faciaux, Sutton a également les mots “Game Over” gravés sur ses jointures, ainsi que de l’encre supplémentaire sur son cou.

Mais cette information n’a pas été partagée dans le message Twitter original de 9News Melbourne.

Accompagné d’une photo de Sutton, il disait: “Le district de police de Murray River cherche de l’aide pour localiser l’homme recherché Jaimes Sutton, qui fréquente la région de Deniliquin à la frontière VIC-NSW.”

Il a très rapidement attiré une foule de commentaires sur la difficulté – ou non – de retrouver Sutton.

Une personne a dit: “Je vais avoir besoin d’une description si vous voulez que mon aide le retrouve.”

D’autres ont plaisanté: “S’il se coiffe simplement d’une manière différente, il aura raison.”

Et: “Aucune chance que vous le trouviez. On dirait un type ordinaire.”

D’autres ont sarcastiquement demandé la taille de Sutton, la couleur des yeux et une description de ce qu’il portait afin qu’ils puissent aider les flics.

Certains utilisateurs de Twitter se sont également moqués de la police.

L’un d’eux a dit : “Vous avez besoin d’aide pour trouver une personne avec le mot BÊTE tatoué sur le front ?”

Un autre a écrit : “S’ils ne trouvent pas un mec qui ressemble à ça, ils devraient être virés !”

Et Sutton ne s’en est pas tiré à la légère non plus.

Une personne a écrit: “Imaginer avoir votre photo dans le dossier de la police le matin même après que vous vous êtes évanoui et que tous vos amis ont dessiné sur votre visage en sharpie.”

Un autre a déclaré: “J’adore le fait que le mot Bête soit écrit dans l’écriture à bulles que nous pensions tous avoir l’air à la menthe sur nos affiches de géographie de 6e année.”

Et: “A-t-il cambriolé une fabrique de stylos?”