Chasse urgente aux filles disparues de 14 et 15 ans, qui auraient disparu avec deux hommes

La POLICE recherche de toute urgence deux adolescentes disparues qui auraient disparu avec deux hommes.

Keira, 14 ans, et Katie, 15 ans, ont disparu de chez elles à York hier.

Les filles ont disparu de chez elles à York hier Crédit : Police du North Yorkshire

Les agents pensent que les adolescents ont peut-être pris un train pour Hull vers 16 heures et pourraient voyager avec deux hommes.

Ils ont été vus pour la dernière fois en train de laisser une adresse à coque vers 20h30 hier soir en direction de Pearson Park.

Les amis et la famille des filles n’ont pas été en mesure de les contacter, la police étant de plus en plus « inquiète » pour leur bien-être.

Keira est décrite comme blanche, 5 pieds 3 pouces avec une carrure mince, de très longs cheveux blonds, une peau pâle et des yeux bleus.

On pense qu’elle porte un t-shirt Timmy Hilfiger gris court, un jean déchiré bleu clair et des baskets Tommy Hilfiger blanches.

Katie est blanche, 5 pieds 4 pouces avec un teint bronzé, un piercing au nez, une silhouette mince et des cheveux blonds mi-longs.

Elle a été vue pour la dernière fois portant des leggings noirs et un pull gris avec un sac JD Sports à cordon et des bracelets au poignet.

Quiconque voit alors a été invité à appeler le 999 immédiatement.