Chasse urgente au père de deux enfants Iain Hughes, 42 ans, qui a disparu lors d’une nage en solo dans la Manche pour une œuvre caritative

Une chasse urgente est en cours pour retrouver un pompier qui a disparu lors d’une traversée caritative en solitaire à travers la Manche.

Iain Hughes, 42 ans, avait lancé son défi en solo depuis Douvres avec un bateau de soutien mardi avant de disparaître.

Iain Hughes a entrepris sa course caritative depuis Douvres mardi Crédit : @hughesyswims

Une chasse à grande échelle a été lancée pour le pompier Crédit : @hughesyswims

Iain fait partie des pompiers depuis l’âge de 19 ans Crédit : @hughesyswims

Le pompier, de Dudley, est toujours porté disparu malgré une recherche à grande échelle impliquant la marine, un hélicoptère militaire et des bateaux de police.

Iain a posté sur les réseaux sociaux il y a deux semaines que la natation avait été retardée en raison du mauvais temps.

Le service d’incendie des West Midlands a déclaré dans un communiqué: « Nous avons le cœur brisé de confirmer que l’un de nos chefs d’équipe, Iain Hughes, est porté disparu après sa tentative inspirante de traverser la Manche à la nage à des fins caritatives. »

Le communiqué ajoute: « Malgré les efforts de recherche impliquant des hélicoptères militaires français et belges, ainsi que des patrouilleurs de la marine et de la police, le sort de Iain reste inconnu. »

Iain, qui est marié et père de deux enfants, travaille pour les pompiers depuis l’âge de 19 ans et travaille actuellement dans son unité de sauvetage technique et est basé à la caserne de pompiers de Wednesbury.

Le chef des pompiers Wayne Brown a décrit la disparition d’Iain comme « d’une tristesse indescriptible ».

« Nous apportons à la famille d’Iain tout le soutien que nous pouvons en cette période difficile.

« Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui sont proches de Iain.

« C’est un collègue et un ami très respecté et très aimé de beaucoup. »

La traversée de la Manche est de 21 miles et peut prendre entre 7 et 27 heures pour les nageurs.

Iain espérait récolter 21 000 £ pour la British Heart Foundation, Midlands Air Ambulance et la Fire Fighters ‘Charity.

Le centre opérationnel de surveillance et de secours du Gris-Nez (CROSS) a été informé qu’un nageur avait disparu mardi, au large du Cap Gris-Nez, selon un reportage de la BBC.

Elle a déployé des hélicoptères des marines française et belge, ainsi qu’un patrouilleur de la marine française, pour se joindre aux recherches.

Dans une mise à jour, le West Midland Fire Service a déclaré que la recherche avait maintenant été annulée.

Le RNLI a confirmé qu’il n’avait pas été appelé à l’aide.

La Fédération Manche de Natation et de Pilotage (CS&PF), qui surveille les baigneurs dans la Manche, a annoncé mercredi avec « un profond regret » que M. Hughes n’a pu être retrouvé après une recherche en mer.

La Channel Swimming Association a déclaré que le nageur n’était pas impliqué dans l’organisation et qu’elle n’était donc pas en mesure de commenter, mais a déclaré que ses « pensées et prières » étaient avec le nageur et sa famille.