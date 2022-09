Les COPS ont publié une image d’un homme recherché pour un interrogatoire suite à un viol “horrible” et lancent un appel pour plus d’informations.

L’attaque aurait eu lieu à Beckenham, à Londres, le 20 août au domicile de la victime anonyme.

Les flics recherchent cet homme en relation avec l’attaque

La police a été appelée à l’adresse au petit matin et elle a signalé qu’un homme était entré chez elle et l’avait violée.

Les flics ont depuis publié une image d’un homme à qui ils veulent parler de l’attaque et demandent l’aide du public.

L’appel a confirmé que la victime recevait un soutien spécialisé.

L’agente-détective Sue Windsor a déclaré: “Il s’agissait d’une attaque horrible contre une femme dans sa propre maison, un endroit où elle devrait se sentir en sécurité.

«Nous faisons tout notre possible pour essayer de trouver la personne responsable et demandons à quiconque reconnaît l’homme sur la photo de nous appeler ou de Crimestoppers dès que possible.

“Lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes est l’une de nos principales priorités au Met et nous prenons très au sérieux tous les signalements de cette nature.”

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 101 et de donner le numéro de référence 1373/20AUG22.

Si les appelants souhaitent rester anonymes, ils peuvent contacter Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, au 0800 555 111.