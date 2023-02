Chasse urgente à un écolier qui a disparu la nuit dernière alors que les flics disent aux voisins “vérifiez vos hangars”

La POLICE recherche en urgence un garçon de 12 ans qui a disparu de son domicile la nuit dernière.

Alfie a été vu pour la dernière fois à Llanelli, Carmarthenshire, vers 18h15 le 31 janvier.

Alfie, 12 ans, est absent de Llanelli, Carmarthenshire Crédit : Media Wales

Il est décrit comme 5 pieds de haut avec de longs cheveux noirs.

Les flics ont dit qu’il portait peut-être un pantalon ou un jean bordeaux/rouge avec un T-shirt blanc et des chaussures noires.

La police de Dyfed-Powys a exhorté les voisins de la région de Havelock Park à vérifier leurs garages et leurs hangars pour détecter tout signe du jeune, ainsi que la vidéosurveillance, les sonnettes Ring et les images de la caméra de tableau de bord.

Un porte-parole de la force a déclaré: “Nous recherchons Alfie, 12 ans, qui a été porté disparu de son domicile à Llanelli.

“Le dernier contact avec Alfie remonte à 18h15 hier soir, le 31 janvier 2023.

“Nous demandons aux résidents locaux de vérifier leurs dépendances, telles que les garages et les hangars, au cas où Alfie aurait cherché refuge.

“Nous demandons également au public de vérifier leurs caméras de vidéosurveillance privées, sonner les sonnettes vidéo, GoPros, les images de la caméra de tableau de bord ou toute autre source d’images vidéo pouvant capturer Alfie dans et autour du parc Havelock, Havelock St, Ropewalk Rd, Trinity Rd et New Zones Dock Rd de Llanelli.”

L’information peut être rapportée en citant la référence DP-20230131-391.