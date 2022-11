Chasse urgente à un écolier disparu de 12 ans alors qu’un homme de 46 ans est arrêté par des flics pour “enlèvement d’enfant”

Les COPS recherchent frénétiquement un écolier après l’arrestation d’un homme soupçonné d’enlèvement d’enfant.

Mark, 12 ans, a été vu pour la dernière fois vers 19 heures lundi dans le quartier de Parsons Cross à Sheffield, a annoncé la police du South Yorkshire.

Mark a été vu pour la dernière fois lundi soir Crédit : MEN Media

Il a été décrit comme blanc, 5 pieds de haut, de petite taille, avec des cheveux brun foncé.

Le jeune a été vu pour la dernière fois portant une doudoune noire avec un logo Playstation sur le devant, un jogging foncé et des baskets Nike noires, blanches et bleues.

Dans le cadre de l’enquête, un homme de 46 ans a été arrêté, soupçonné d’enlèvement d’enfant.

Il reste en garde à vue pour le moment.

Un porte-parole de la police a déclaré: “Les officiers sont de plus en plus préoccupés par le bien-être de Mark et veulent parler à tous ceux qui l’ont vu.

“Il a aussi des liens avec le Derbyshire.

« L’avez-vous vu ? Savez-vous où il pourrait être ?

“Si vous avez des informations susceptibles d’aider les enquêtes de la police, veuillez appeler le 101 en citant l’incident numéro 111 du 29 novembre.”