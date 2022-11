Chasse urgente à la mère et à la fille disparues, sept ans, qui ont disparu de la maison alors que les flics deviennent «très inquiets»

La POLICE recherche de toute urgence une mère et sa fille après leur disparition de leur domicile hier.

Maryam et Aizah ont été vues pour la dernière fois hier matin avant de disparaître de leur domicile à Sparkhill, Birmingham.

La police de Birmingham lance un appel à l’aide dans sa recherche de la mère et de la fille et se dit “très inquiète pour elles”.

Maryam, 46 ans, mesure environ 4 pieds 12 pouces et portait une longue robe longue marron et bleue et un foulard noir.

Aizah, sept ans, portait une robe traditionnelle blanche avec un foulard noir.

La force demande à toute personne ayant des informations sur sa localisation d’appeler le 999 et de citer le PID 428004.

Les membres du public sont également invités à contacter la police de Birmingham sur le chat en direct du site Web de la force.