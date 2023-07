Chasse urgente à la mère disparue Fiona Edson, 51 ans, qui a disparu près de la rivière à Chippenham – au milieu des craintes dans lesquelles elle est tombée

Les COPS chassent désespérément une mère disparue qui a disparu il y a cinq jours près d’une rivière.

Fiona Edson, 51 ans, a été vue pour la dernière fois en train de quitter son domicile à Monkton Park, dans le Wiltshire, à 13 heures dimanche.

Une opération de recherche majeure pour Fiona Edson 1 crédit

Elle était sur son scooter de mobilité gris et portait une chemise kaki et un short en jean.

Les flics disent qu’elle est sombre cheveux était attachée en queue de cheval et elle portait des lunettes.

Depuis qu’elle a été portée disparue, des officiers, des agents de recherche spécialisés, des collègues du service d’incendie et de sauvetage du Wiltshire et des bénévoles du service d’incendie et de sauvetage du Wiltshire (WiLSAR) ont mené des recherches approfondies entre les régions de Chippenham et de Calne.

Des dizaines de volontaires spécialement formés ont participé à la chasse, tout comme l’hélicoptère de la police – qui a fait deux fois le tour de la ville lundi – et des drones.

Des bateaux ont été déployés sur la rivière Avon par WILSAR, mais les recherches ultérieures de l’eau n’ont pas pu avoir lieu en raison des dommages subis par le bateau.

L’hélice de l’engin gonflable a été mise hors service lorsqu’elle a heurté un gros objet métallique sous la surface – supposé être un chariot abandonné.

Hier, un chien cadavre – également connu sous le nom de chien de détection de restes humains – a également été déployé le long du tronçon rapide de la rivière.

Le chien intelligent peut flairer les particules d’odeur humaine émanant de l’eau – puis indiquer la découverte à son maître.

L’inspecteur-détective Mark Kent a déclaré: «Nous sommes extrêmement préoccupés par le bien-être de Fiona et nous continuons à fournir un soutien à sa famille pendant que nos recherches se poursuivent.

«Nous comprenons que Fiona a quitté son domicile sur son scooter de mobilité, bien qu’elle ait une mobilité limitée et puisse marcher sur de courtes distances. Les agents ont travaillé 24 heures sur 24 aux côtés de volontaires de WiLSAR pour tenter de localiser Fiona.

«Nous tenons à remercier les membres du public qui nous ont déjà contactés avec des informations suite à nos appels publics et nous exhortons tous ceux qui se trouvaient dans la région de Monkton Park dimanche après-midi à se remémorer – avez-vous vu une femme correspondant à Fiona? description sur un scooter de mobilité?

« Dans quelle direction se dirigeait-elle ? Est-ce que quelque chose est apparu hors de l’ordinaire ?

« Toute information dont vous disposez, aussi petite ou insignifiante qu’elle puisse paraître, peut être vitale. »