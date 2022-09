Chasse urgente à la fille disparue de 15 ans, qui a disparu hier alors que les flics sont “de plus en plus préoccupés par son bien-être”

Une chasse à l’homme urgente est en cours après la disparition d’une adolescente – les flics étant “de plus en plus préoccupés par son bien-être”.

La jeune fille de 15 ans, connue uniquement sous le nom d’Ellie, a été vue pour la dernière fois samedi soir à son domicile dans le quartier Gleadless de Sheffield, dans le Yorkshire du Sud.

Elle est blanche et décrite comme ronde de 5 pieds 7 pouces avec des cheveux blonds aux reflets argentés.

On ne sait pas ce qu’elle portait lorsqu’elle a disparu.

Elle est connue pour fréquenter les quartiers The Manor, Parsons Cross et Gleadless de la ville.

La police du South Yorkshire est de plus en plus préoccupée par le bien-être d’Ellie et souhaite parler à tous ceux qui l’ont vue.

Si vous avez des informations qui pourraient aider les enquêtes de la police, veuillez appeler le 101 en citant le numéro d’incident 38 du 4 septembre.